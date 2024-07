Le repli sur soi ou le partage vers les autres

Les résultats de ces élections législatives ne sont pas surprenants. Dans la droite ligne des élections européennes,nous retrouvons un Rassemblement national dominant, et un camp Macroniste en perte de vitesse. La grande surprise, c’est le réveil du peuple de gauche, qui, sans tenir compte des divisions internes a réussi un rassemblement salutaire, et proche de la majorité pour le second tour. Contrairement aux commentaires qui prédisent une possible majorité absolue pour l’extrême droite, je perçois une mobilisation encore plus importante à gauche. Les médias sont assez orientés concernant le leader de la France insoumise, Jean Luc Melenchon : on fait croire à un effet répulsif de cet homme qui a fait 22% au premier tour des élections présidentielles de 2022. C’est une analyse très biaisée, je crois au contraire, qu’une réserve de voix de gauche existe, qu’elle va s’exprimer, car Melenchon n’est pas candidat au poste de Premier ministre. Et surtout qu’il n’est pas un homme d’extrême, il a largement démontré sa philosophie qui inclut plutôt qu’exclure,qui prend la défense des plus opprimés, et qui préfère la redistribution plutôt que l’accumulation du capital, il vise 2027,les présidentielles, et il a bien raison. Même si Jordan Bardella se rêve Premier ministre, attendons les résultats du 7 juillet, pour voir le réveil du peuple de gauche. Toujours les valeurs de solidarité, de partage de la richesse, de fraternité avec les plus demunis, d’une vision humaniste de la politique, prendront le pas sur le repli sur soi, la protection illusoire contre l’autre different, le racisme, le rejet d’une couleur et cultures autres que la sienne, et surtout la volonté de se limiter à une vision unilatérale du monde.

Peuple de gauche, aux urnes, citoyens !

Radjah Véloupoulé