La Flamme Olympique a brillé dans les quatre coins de l’île

A l’aube, après ses premiers pas à la Plaine des Sables, c’est au débarcadère de Saint-Paul que la flamme olympique a connu son premier bain de foule. Des milliers de personnes étaient présentes pour observer l’allumage de la torche et suivre le pas des relayeurs, qui longeaient le front de mer, dans une joyeuse ambiance. Le footballeur de plage Jérémy Basquaise, saint-paulois, était l’un des relayeurs de l’étape.

Cyrille Melchior soulignait alors le caractère historique de l’événement. « Cette flamme est le symbole de l’élévation de soi, expliquait le Président du Conseil départemental. C’est un honneur de l’accueillir. » Il rappelait aussi que La réunion vibre depuis plusieurs semaines déjà pour le sport, au rythme d’actions organisées par le Département dans les 24 communes de l’île.

Dans cet esprit, à Saint-Pierre, des associations sportives d’escrime, de boxe et d’aïkido présentaient leur discipline juste avant un nouveau relais de la mairie jusqu’au stade Volnay, en passant par un front de mer où s’étaient positionnés des milliers de personnes. Le judoka Mathieu Dafreville et le handballeur Jackson Richardson étaient de la fête, l’occasion pour Cyrille Melchior de saluer l’engagement des sportifs réunionnais pour porter les valeurs d’universalité de l’olympisme.

A Saint-Benoît, les animations et les démonstrations sportives ont démarré depuis la matinée au stade Jean Allane où le convoi d’engagement, qui a relié les grandes villes a été accueilli dans la même ferveur populaire.

Le relais s’est achevé en apothéose au Jardin de l’État à Saint-Denis.

Instant solennel et festif autour du chaudron olympique

Pas moins de 10 000 personnes ont partagé ensemble le moment historique de l’embrasement du chaudron olympique installé au cœur du Jardin de l’Etat. Après le compte à rebours prononcé à l’unisson par le public, le double champion olympique Daniel Narcisse a frôlé la flamme sur le chaudron, illuminant aussitôt la façade du Muséum d’histoire naturel et les visages du public émerveillé. D’autres champions, comme l’escrimeuse Kelly Lusinier, relayeuse du Département ou encore le handballeur Jackson Richardson étaient aux premières loges, aux côtés du Président du Département Cyrille Melchior, de la Présidente de la Région Huguette Bello, du Préfet de La Réunion Jérôme Filippini et plusieurs élus du Département et de la Ville de Saint-Denis, ville de célébration. Sans oublier Eve Gilles, Miss France 2024.

Cyrille Melchior a salué « Tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement une réussite. A commencer par les partenaires institutionnels et la grande famille du monde sportif à La Réunion qui, depuis 2 ans, ont préparé avec le Département, la venue de la flamme à La Réunion« .

Avant et après cet instant solennel, le Jardin de l’État a vibré au rythme des animations et des démonstrations sportives. La soirée s’est terminée en beauté avec un plateau artistique intergénérationnel réunissant des grands noms de la musique réunionnaise. La grande fête du sport et de l’Olympisme s’est déroulée sans la moindre fausse note.

Liesse populaire tout au long du convoi agile

Le coup d’envoi du Relais de la flamme olympique à La Réunion a été donné ce 12 juin à 7h, à La Plaine des Sables sur le territoire de Sainte-Rose. Après l’allumage de la torche, les relayeurs escortés par les Gardiens de la flamme, ont sillonné à tour de rôle, les étendues majestueuses du volcan avant de prendre la direction du Tampon où l’athlète relayeuse du Département Emy Valincourt était la première à porter la flamme.

Ce convoi dit « agile », composé d’une composé d’une dizaine de véhicules a été accueilli par une foule en liesse entre le CREPS et la Cité du Volcan. Une centaine de collégiens ont activement participé aux animations organisées à l’occasion de cet événement exceptionnel.

Après le Tampon, le convoi agile a mis le cap sur Saint-Joseph, avec comme moment fort, le passage à la Pointe Langevin, le site le plus austral de France et de l’Union européenne, où la torche a été portée notamment par l’Homme de Séoul. Pour Jean-Louis Prianon, choisi par le Département pour porter la Flamme et applaudi par les Saint-Josephois tout au long de son parcours : « Ce relais est encore plus fort que les Jeux olympiques de 1988« , où il a terminé 4e sur 10 000 mètres en Corée du Sud.

Le convoi agile a terminé son périple à Sainte-Suzanne où, après le relais entamé devant l’hôtel de Ville, la Flamme Olympique a été portée par la championne de natation Alizée Morel, relayeuse du Département. La torche a été ensuite transportée à bord d’un raft, entouré de plusieurs kayak, dans le bassin du Stade en Eaux Vives. Toujours sous le regard admiratif des nombreux Réunionnais, venus partage ce moment historique, ensemble.

