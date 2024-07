Le Rassemblement national et la cause animale : Des paroles aux actes

Le RN a même élaboré un « Projet de protection des animaux ». Sur chacune des 16 pages du document, Marine Le Pen est photographiée embrassant le museau d’un cheval, câlinant un lapin ou admirant vache, cochon, ou mouton. Et en conclusion Marine Le Pen déclare : « Élue Présidente de la République je réformerai le statut des animaux pour améliorer leur situation. »

Outre de belles phrases du genre « Chacun a le devoir de respecter les créatures vivantes », ou « Marine Le Pen se donne pour objectif d’éradiquer du sol de France tout acte de violence gratuite ou sadique envers les animaux », le projet contient d’intéressantes résolutions.

Ces belles paroles sont-elles conformes aux actes des membres du RN ? Des paroles du projet où il est écrit :

« De manière générale, la politique de « circuit court » contribuera également à la réduction de la souffrance animale, dès lors qu’elle privilégiera la production agricole de qualité au détriment des installations de type industriel. » … aux actes dans la vraie vie :

Le RN s’est opposé à une recommandation de la Cour des comptes sur la réduction du cheptel bovin. Le RN a voté contre l’instauration d’une option végétarienne dans les cantines (amendement à la proposition de loi « pour mieux manger »)

Au niveau européen, le RN a combattu la stratégie dite « De la ferme à la table », adoptée en 2021 par la Commission européenne, et qui visait à un « système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement ». La députée RN Joëlle Mélin a justifié son refus en disant que ces décisions sont « une forme de pénalisation de l’élevage ».

En 2006, Marine Le Pen a voté contre l’abaissement des densités des élevages de poulets… Et pour l’eurodéputé RN Gilles Lebreton « le gavage n’est pas incompatible avec le bien-être animal »

Des paroles du projet où il est écrit : « La loi garantit la protection des animaux, en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité, contre l’infliction inutile ou illégale de douleurs, de souffrances ou d’angoisse ou, le cas échéant, contre leur abandon ou leur mise à mort. »

… aux actes dans la vraie vie :

Les députés RN se sont vivement opposés à la proposition des Écologistes d’interdire la chasse le week-end. Pierrick Berteloot, alors député RN a déclaré que « cette proposition de loi est fondamentalement liberticide ». (Le RN aime les animaux mais soutient ceux qui les tuent !)

Les députés RN se sont aussi opposés à l’interdiction des chasses dites « traditionnelles » (comme le piégeage d’oiseaux sauvages),

Jordan Bardella soutient lui aussi toutes formes de chasses dites « traditionnelles » en affirmant « très clairement sa volonté de protéger toutes les traditions rurales ».

en 2022 le RN a voté contre la proposition de loi pour interdire la corrida en France. (proposition de loi qui a été rejetée)

Des paroles du projet où il est écrit :

« dans le chapitre 4 : Renforcer le rôle des associations

– créer un statut de lanceur d’alerte en matière de protection des animaux. »

… aux actes dans la vraie vie :

En 2023 des députés de droite ont déposé un amendement pour exclure des réductions d’impôt les dons aux associations « dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles ». Était visée l’association L214 célèbre pour ses vidéos tournées dans les abattoirs et les élevages pour dénoncer la maltraitance animale.

l’amendement a été adopté (avec la contribution de RN). Marine Le Pen a commenté dans un tweet : « Enfin ! Les contribuables français ne financeront plus les associations terrorisant les agriculteurs et salissant le travail de nos éleveurs ! »

Une belle façon de féliciter les lanceurs d’alerte !

Des paroles du projet où il est écrit :

« – L’abattage rituel sans étourdissement préalable sera interdit. «

… aux actes dans la vraie vie :

Le 23 juin dernier, le député RN Sébastien Chenu a déclaré que si son parti arrivait au pouvoir, l’abattage sans étourdissement, pour produire de la viande halal ou casher, resterait autorisé.

Marche arrière sans doute provoquée par le soudain philosémitisme (de façade) du RN !

Au RN il en va de la cause animale comme des autres sujets, c’est le grand écart entre les paroles et les actes. La notoriété croissante de RN repose sur le mensonge. Le RN berce ses électeurs de belles promesses et les berne dans le seul but de prendre le pouvoir.

Mordicant