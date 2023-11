Le Quotidien : Une vie plus longue et meilleure

Né un 13 septembre 1976, qui n’a pas feuilleté « Le Quotidien de la Réunion » depuis sa naissance ? Fort de ses 47 ans, c’est le bel âge de la jeunesse ! Un bien joli chiffre, n’est ce pas ! Au cours de ces dernières années, l’info à beaucoup évolué : les réseaux sociaux, la radio, la télé, et internet ont chamboulé le paysage des médias. Mais ce qui est parfois difficile dans le fait d’être jeune, c’est de devoir se battre pour être pris au sérieux. Qu’à cela ne tienne, cette grande famille de notre « Journal le Quotidien« , n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure.

Aujourd’hui, même si l’on ne peut pas plaire à tout le monde, n’en déplaise à certains, nombreux sont ceux qui le disent et le pensent « Le Quotidien de la Réunion », a de par son sérieux conquis un large lectorat.

En témoignant de la qualité de notre journal « Le quotidien« , qui met au milieu de ses préoccupations l’homme et son destin. Un quotidien qui nous explique l’actu avec des sujets remarquables.

Satisfaite de ce quotidien d’ information qui m’ éclaire sur l’actualité et ses conséquences sur notre Monde et les hommes et les femmes.

Un journal qui me plaît bien, agréable.

Plusieurs voix se joignent à moi pour adresser tout notre soutien dans cette étape importante de votre vie

Merci à notre « quotidien« , aux journalistes, aux petites mains secrètes.

Longue vie à la presse quotidienne.

Un journal qui fait du bien. C’est immédiat, spontané, simple. Il y a un véritable intérêt local avec des articles qui sont instructifs, objectifs et informatifs on découvre les curiosités de notre Île, c’est un bon échange.

Demain comme aujourd’hui, le Quotidien sera sur le terrain, à la rencontre des acteurs ici et ailleurs et jusque dans les ruelles ! Un journal de bénédictions vous soient données en abondance. Nous sommes à vos côtés ! Courage, on avance et on est ensemble !