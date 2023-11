Le programme de la Semaine de la santé sexuelle et reproductive

Depuis 2021, une semaine de prévention et promotion de la santé sexuelle, affective et reproductive est organisée sous l’égide du COREVIH OI, soutenue par l’ARS (Agence Régionale de Santé) La Réunion.

L’objectif de cette initiative est d’informer, d’initier et généraliser des actions de prévention et de dépistages (VIH, hépatites, IST) à l’échelle locale, en mettant en avant des thèmes communs importants en santé publique. Cette année, cette campagne a été travaillée en collaboration avec REPERE (Réseau Périnatal Réunion).

En 2023, à La Réunion, deux thématiques ont été retenues : prévention des IST et grossesses non prévues.

Comme chaque année cette semaine de santé sexuelle est couplée à des évènements comme la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre.

Une communication spécifique et adaptée à La Réunion, au travers de Caress974 (Collectif des Acteurs Réunionnais Engagés pour la Santé Sexuelle), est lancée sur les réseaux sociaux et promeut, avec des affiches, l’usage du préservatif comme principal moyen efficace de lutte contre les IST et les grossesses non prévues.

Cette campagne de sensibilisation et de prévention vise à ce que chacun aborde sa sexualité de manière positive et respectueuse, sans tabou, sans discrimination, sans violence, selon les préconisations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). En effet, même s’il faut ne pas ignorer les risques infectieux liés à la sexualité, il faut avant tout l’aborder de façon globale et épanouie.

Programme de la Semaine santé sexuelle et reproductive 2023

Les acteurs associatifs et les CeGIDD mèneront des actions de prévention et de dépistages sur l’ensemble du territoire : dépistage du VIH, des hépatites et des IST. Distribution de préservatifs gratuits !

o Mardi 28 novembre :

o 9h-16h : Université site Nord – CeGIDD Nord-Est

o 9h-15h : Cilaos Office du tourisme – ASETIS

o Mercredi 29 novembre :

o 9h-16h : Square de la mairie Saint-André – CeGIDD Nord-Est

o 9h-16h : Centre commercial Casabona Saint-Pierre – ASETIS, CeGIDD Sud Orthogénie

o Jeudi 30 novembre :

o 9h-15h : Mission locale Saint-Joseph – CeGIDD Sud, ASETIS, Planning Familial

o Vendredi 1er décembre :

o 13h-20h : Carré Cathédrale Saint-Denis – CeGIDD, RIVE, lycée Paul Moreau de Bras-Panon

o 19h30-23h30 : Soirée « Portes ouvertes » – ARPSH, 11bis rue Saint-Jacques Saint-Denis

o 9h-15h : Place du Cimendef Saint-Paul – CeGIDD Ouest, Planning Familial

o 10h-16h : Gare de Saint-Pierre – ASETIS, CeGIDD Sud

o 18h-22h : Long Board café Saint-Pierre – ASETIS

o Samedi 2 décembre :

O 8h – 15 h : CeGIDD Nord-Est au CHU Félix Guyon

O 9h-11h : Salazie Hell Bourg, écarts de l’Est

O 14h-16h : Sainte-Anne

O 9h – 11h : Guillaume à l’association Kan dé Marron, écarts de l’Ouest

O 14h-16h : Dos D’Ane à la Maison du Quartier

O 7h-11h30 : Marché forain de la Possession – Planning Familial

O 9h – 12 h : Sur RDV au CEPS Saint-Paul au 0262 74 23 80