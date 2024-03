Le Printemps des poètes/Sézon Fonnkézèr ouvre un mois d’animations littéraires dédié à l’amour des mots

Ce mois de mars, médiathèques, bibliothèques et librairies de toute La Réunion proposent un programme de plus d'une centaine d'animations au diapason de la poésie.

Le communiqué de la préfecture :

Printemps des poètes/Sézon Fonnkézèr du 9 au 25 mars

Sur toute l’île, poètes et fonnkézèr, auteurs, illustrateurs et artistes célèbrent la poésie sous toutes ses formes : en français et en créole, du poème au fonnkèr, en passant par le haïku, le slam et le chant. Lectures participatives, ateliers de création littéraire et de mise en voix, concours de fonnkèr, concerts et spectacles, expositions et travaux d’élèves explorent le thème de « La Grâce », avec une mise à l’honneur des voix féminines au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes.

Livr’anlèr du 11 au 13 mars

Impulsée dans le cadre de l’opération nationale Partir en livre, Livr’anlèr s’installe du 11 au 13 mars à la Coulée verte / Carré Fayard à Saint-André. Au programme de sa bibliothèque itinérante : lectures suspendues dans les arbres, ateliers et espace de lecture en plein air, en partenariat avec le réseau de lecture publique de Saint-André.

#12marsjelis : quart d’heure de lecture national le 12 mars

Le quart d’heure de lecture s’adresse à tous – lecteurs ou non lecteurs, pour inviter la lecture au cœur du quotidien, en donnant envie de lire 15 minutes par jour et bénéficier des bienfaits de la lecture.

Semaine de la langue française et de la Francophonie du 16 au 24 mars

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la Semaine de la langue française et de la Francophonie a pour thème « Sur le podium ». Retrouvez en bibliothèque « Dis-moi dix mots », une invitation à jouer et à s’exprimer autour de dix mots comme autant de défis : adrénaline, aller aux oranges, champion, collectif, échappée, faux départ, hors-jeu, prouesse, mental, s’encorder.

Journée mondiale du conte le 20 mars

Mercredi 20 mars célèbre l’art du conte. En bibliothèque et médiathèque, renouez avec le plaisir du rakontaz zistwar et des sirandanes.

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook : @agendalareuniondeslivres