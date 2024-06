Le président de l’Ordre des médecins accusé de violences par son ex-compagne

« Fracture de l’extrémité externe de la clavicule gauche et fracture costale gauche ». Certificats médicaux à l’appui, Lise François accuse son ex-compagnon Benjamin Dusang, avec qui elle a eu deux enfants, de l’avoir violemment jetée contre le mur d’un couloir d’un hôtel de la butte Montmartre, alors qu’elle s’apprêtait à quitter la chambre au terme d’une soirée de dispute en 2008.

Lise François est médecin généraliste et son ex-compagnon, dont elle s’est séparé en 2014, médecin au service réanimation du CHU.

Si l’affaire, tue par la jeune femme à l’époque des faits présumés, est remontée à la surface à la faveur des révélations récentes de nos confrères du Quotidien de La Réunion, c’est parce que Lise François a rédigé un signalement au Conseil de l’Ordre départemental des médecins, dont Benjamin Dusang, son ancien compagnon qu’elle accuse de violences physiques et psychologiques, est l’actuel président.

« Il m’a quand même jetée alors que j’étais en train de m’habiller, j’étais en train de mettre des collants pour fuir. Il m’a portée et il m’a propulsée contre le mur d’en face », relate le docteur Lisa François. « J’ai eu très mal et je n’arrivais plus à respirer, ni parler. Je n’avais qu’une main de valide, il fallait que je pose le téléphone pour appeler la réception. Quand je posais le téléphone, il raccrochait. Il l’a fait plusieurs fois et il a fini par appeler un taxi pour m’emmener dans un hôpital. Et à mon grand étonnement, il a consulté aussi. Donc, je n’ai pas eu de répit dans la salle d’attente, il était avec moi. »

Lise François explique avoir ensuite « pardonné » ses actes à Benjamin Dusang, puis entamé une thérapie de couple avec lui avant de concevoir ensemble leur seconde fille, qui naît en 2010. Mais elle craint toujours les colères de son compagnon et décide de le quitter en 2014.

L’avocat de la médecin généraliste installée à Saint-Pierre, maître Hachim Fadili, reprend la suite du récit. « Le déclic intervient en 2022 : Lise François apprend qu’il y a un protocole pour les médecins en matière de signalement des violences intrafamiliales, elle méconnaissait l’existence de ce protocole, elle se renseigne. En bas du document, elle lit le nom du docteur Dusang. Elle a été profondément émue par rapport à cela », rapporte le conseil parisien.

« Le deuxième choc qu’elle a eu, c’est lorsqu’elle a vu un protocole de coopération entre le procureur de la République de Saint-Pierre et le docteur Dusang, dans lequel le procureur explique qu’il ne fallait pas que les femmes victimes restent dans le silence et qu’en aucun cas, le serment d’Hippocrate ne devait être malmené. Elle apprend qu’une soirée est organisée par l’Ordre des médecins en mars 2023 sur le thème : Victimes, justice : mieux signaler les VIF. Et qui dirige cela ? Le docteur Dusang », expose Me Hachim Fadili.

« Il lui demande 12.500 euros de dommages et intérêts »

En février 2023, Lise François alerte l’Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes (ORViFF), un organisme partenaire de la soirée que prévoit de donner le Conseil départemental de l’Ordre des médecins le 7 mars suivant. « Il me semble important que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous rapprocher de la référente violences intrafamiliales au sein de l’ordre. Votre consœur DR Bénédicte Lê-Quang Casalonga. C’est avec elle que nous travaillons s’agissant de notre intervention au cours de la soirée de l’ordre des médecins », lui répond par courriel Hasna Patel, la coordinatrice de l’ORViFF.

Forte de ce conseil, « Lise François écrit au Conseil de l’Ordre, puis elle le relance et faute de réponse, elle fait un signalement au Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) à Paris. Benjamin Dusang l’attaque en diffamation, non pas à La Réunion, pour ne pas que ça se sache : il l’attaque devant le tribunal correctionnel de Paris en lui envoyant une citation directe et lui demande rien de moins que 12.500 euros de dommages et intérêts. Il a aussi porté plainte contre elle en matière disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre le 17 juillet 2023, c’est sur cette procédure que j’accompagne le docteur François », indique Me Hachim Fadili.

Lise François, qui précise que l’audience pour l’accusation de diffamation à l’encontre de son ex-compagnon est prévue en décembre prochain, n’a pas voulu en rester au stade du simple signalement des faits. Avec son binôme le docteur Ramou Anandanadaradja, la médecin généraliste prévoyait de se présenter à l’élection du Conseil départemental de l’Ordre prévue ce vendredi 21 juin. Mais la candidature de Ramou Anandanadaradja a été jugée irrecevable par le Conseil départemental de l’Ordre, qui l’a rejetée malgré un avis contraire du Conseil national de l’Odre (CNOM) envoyé par courriel le 24 mai dernier par la responsable du bureau des élections Jennifer Coat.

Le docteur Ramou Anandanadaradja a formulé un référé au tribunal administratif de Saint-Denis pour contester son éviction, et par la-même celle de son binôme Lise François, du scrutin ordinal. L’audience est prévue ce jeudi 20 juin à 9h et le médecin sera représenté par maître Younous Karjania.

Le docteur Benjamin Dusang a-t-il voulu réduire au silence son ex-compagne, en la privant d’une possible tribune au Conseil départemental de l’Ordre des médecins ? Si le médecin en réanimation au CHU n’a pas répondu à nos sollicitions, il s’est défendu des accusations de violences portées contre lui sur la boucle d’une messagerie regroupant des médecins de La Réunion, en arguant de basses manœuvres électorales, comme l’a rapporté le quotidien Le Monde.

« Lorsque Lise Français fait son signalement au Conseil départemental de l’ordre, on lui répond : nous allons entendre le Dr Dusang. Normalement, quand vous déposez une plainte, on vous entend d’abord. Elle, elle n’a jamais été entendue. Le Conseil national de l’Ordre des médecins, lui, s’est saisi du dossier en assemblée plénière le 28 septembre 2023. Il y a eu un débat, et l’assemblée a voté le fait de porter une plainte disciplinaire contre Benjamin Dusang », relève maître Hachim Fadili.

Le 1er juin 2023, les élus locaux du Conseil départemental de l’ordre, réunis en assemblée plénière, avaient pour leur part « décidé de ne pas porter plainte contre le Dr Benjamin Dusang. »