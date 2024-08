Le premier réveil dans la peau de Miss Réunion pour Marine Futol

Marine Futol a été élue Miss Réunion 2024 hier soir au Teat Champ Fleuri, devenant ainsi la nouvelle ambassadrice de l'île. Après près de trois heures de spectacle intense et riche en émotions, la Saint-Leusienne de 18 ans succède ainsi à Mélanie Odules et incarne désormais l'élégance et le charme de l'île. Au lendemain de son couronnement, Marine Futol, encore émerveillée par son nouveau titre, a accueilli la presse dans sa chambre au Créolia. Des photos signées par Pierre Marchal (Anakaopress).