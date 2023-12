Le Port : Découvrez les projets lauréats Kréolab pour l’écocité du Territoire de l’Ouest

1. Sorec/Océinde : Ilot 4 Porte de l’océan

Sorec/Océinde projettent la réalisation d’un îlot polyvalent associant commerces et logements. Composé de 56 logements, dont 39 en accession et 17 en location, cet ensemble s’entoure de 1837 m2 d’espaces verts, créant ainsi un environnement harmonieux et moderne.

2. Icade Promotion – Ilot 3 Les Portes de l’océan

Icade Promotion redéfinit le paysage urbain avec un îlot dynamique mariant commerces et logements. Offrant 51 logements en accession libre, 18 en location, 530 m2 de commerces, 129 places de vélos et plus de 1580 m2 de jardins, ce projet propose une expérience urbaine complète, tournée vers l’avenir.

3. CBO Territoria – Ilot 13 Mascareignes

CBO Territoria innove avec une cité multi-usages dédiée aux jeunes actifs. Le bâtiment bioclimatique abritant 66 logements s’entoure de 13,000 m2 d’espaces verts, créant ainsi un lieu de vie durable et moderne.

En privilégiant des approches durables, les lauréats de Kréolab dessinent un paysage urbain futuriste et respectueux de l’environnement.