Le point sur le Conseil municipal de ce samedi 24 février 2024

À l’ordre du jour, 50 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Rapport 2023 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Pour information

Travaux d’aménagement de diverses voies – 2è procédure – Lot n°5 Aménagement des trottoirs et réseaux du boulevard Michel Debré

Suite à un appel d’offres, la commune du Tampon a passé le marché VI2022/39 avec l’entreprise SAS GTOI pour le lot n°5 des travaux d’aménagement de diverses voies du Tampon, plus spécifiquement le boulevard Michel Debré. Le marché précité est un marché de réaménagement du boulevard Michel Debré, comportant la réalisation de réseaux d’assainissement des eaux pluviales, la réalisation de trottoirs et leurs sécurisation aux abords des établissements publics, et la modernisation de l’éclairage public.

Travaux d’aménagement de diverses voies – 2è procédure – Lot n°11 Aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Saint Vincent de Paul

Suite à un appel d’offres, la commune du Tampon a passé le marché VI2022/43 avec l’entreprise SAS GTOI pour le lot n°11 des travaux d’aménagement de diverses voies du Tampon, plus spécifiquement la rue Saint Vincent de Paul. Le marché précité est un marché de réaménagement de la rue Saint Vincent de Paul, comportant la réalisation de réseaux d’assainissement des eaux pluviales, la réalisation de trottoirs et leur sécurisation aux abords des établissements publics.

Dératisation, désinsectisation et désinfection des bâtiments communaux

Un appel d’offres ouvert a été lancé le 9 octobre 2023 pour la dératisation, désinsectisation et désinfection des bâtiments communaux.

Attribution de subventions projets aux associations

Les associations sportives tamponnaises contribuent à la dynamisation du territoire communal, à l’éducation et la formation sportive des plus jeunes. Afin de mener à bien les actions présentées dans le tableau annexé, les associations : Association Sportive de Squash-Club du Tampon, Tamponnais Club Municipal de Tennis et Plaine des Cafres Basket Ball ont sollicité une subvention projet auprès de la Commune. Considérant l’intérêt de leur projet, la collectivité propose d’octroyer à chacune de ces associations une subvention d’un montant total de 3 800€.

Journée « Fêtons les femmes »

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée en France et à travers le monde le 8 mars. Elle est aujourd’hui encore d’une brûlante actualité.

Ce moment, qui leur est réservé, est marqué par de très nombreux événements et manifestations à travers le monde (actions diverses, spectacles, rencontres, conférences, débats..etc.) organisés par des mairies, des collectivités, des mouvements ou associations souhaitant fêter les femmes avec comme visées: leurs acquis en matière de droits, leurs revendications, l’amélioration de leur situation.

La municipalité, s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture et de respect des valeurs humaines, notamment sur la place de la femme dans la société, souhaite d’une part organiser des actions transversales à la Direction Épanouissement Humain (Animation, Culture et Sport) et d’autre part, soutenir différentes actions en lien avec les initiatives associatives du territoire, en les regroupant au sein du carré culturel au centre ville (médiathèque + devanture et théâtre).

Date et lieu : samedi 9 mars : Médiathèque et Parc Jean de Cambiaire – 7h30 – 17h

Renouvellement du dispositif Conseiller Numérique France Services pour une durée de 3 ans

Dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du plan de France Relance, l’État a lancé le dispositif « Conseiller numérique France Services » piloté et animé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Le dispositif « Conseiller Numérique France Services » est un dispositif visant à démocratiser l’usage du numérique partout en France. Il s’adresse ainsi aux structures publiques et privées souhaitant recruter un ou plusieurs conseillers numériques afin de participer à l’appropriation du numérique par tous.

Les conseillers numériques ont ainsi la mission de familiariser les usagers aux outils du numérique par des actions telles que la mise en place d’ateliers (prendre en main un équipement informatique, naviguer sur internet, envoyer et recevoir des mails…), et l’accompagnement des usagers vers l’autonomie afin qu’ils puissent réaliser seuls, les démarches administratives prévues dans les offres de services publics en ligne.

En 2021, la commune du Tampon a candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par l’ANCT pour le déploiement de 4 000 conseillers numériques en France, et a été retenue. L’ANCT a ainsi attribué à la collectivité par convention, une subvention visant à cofinancer le recrutement de 3 conseillers numériques pour un montant total de 202 500,00 € sur 2 ans pour la période 2022 à 2023.

Fort de cette expérimentation sur 2 ans et du grand intérêt pour les usagers de pouvoir bénéficier des services des conseillers numériques, l’État propose aux structures bénéficiaires, de renouveler le dispositif « Conseiller Numérique France Services » pour 3 années supplémentaires en maintenant son financement à hauteur de 202 500,00 € pour 3 postes de conseillers numériques.