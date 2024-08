Le plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide

Le président américain Joe Biden a accueilli jeudi soir aux États-Unis trois détenus libérés par la Russie, parmi lesquels le journaliste américain Evan Gershkovich, à l'issue du plus grand accord d'échange de prisonniers entre la Russie et les pays occidentaux depuis la fin de la Guerre froide. Les ex-détenus, Evan Gershkovich, l'ancien Marine Paul Whelan, et la journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, sont arrivés à bord d'un avion sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, où ils ont été accueillis par leurs proches, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

Evan Gershkovich, reporter du Wall Street Journal, était détenu en Russie depuis mars 2023. Paul Whelan, accusé d’espionnage, était emprisonné depuis fin 2018, tandis qu’Alsu Kurmasheva avait également été incarcérée en Russie. L’accord d’échange a été coordonné par les services de renseignement turcs, qui ont affirmé avoir mené à bien « l’opération d’échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps ». Cet échange a permis la libération de 16 personnes détenues en Russie et au Bélarus, en échange de 10 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège.

Les détenus russes, dont l’agent présumé du FSB Vadim Krassikov, ont été accueillis à Moscou par le président Vladimir Poutine. Vadim Krassikov purgeait une peine de prison à vie en Allemagne pour l’assassinat d’un séparatiste tchétchène. À la Maison Blanche, Joe Biden a salué les « décisions courageuses et audacieuses » de ses alliés européens et a loué les « concessions importantes » faites par l’Allemagne et la coordination de la Turquie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a accueilli à Cologne les anciens prisonniers libérés, dont Rico Krieger, un Allemand condamné au Bélarus pour « terrorisme » et « mercenariat », et Ilia Iachine, un opposant russe condamné en Russie pour avoir dénoncé des crimes de guerre attribués à Moscou en Ukraine. Scholz a décrit cette décision de relâcher l’agent présumé du FSB Krassikov comme « difficile » mais nécessaire pour « sauver des vies ».

Ce vaste échange est salué comme une « prouesse diplomatique » par Joe Biden, tandis que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, souligne qu’il s’agit du plus grand échange de prisonniers depuis la Guerre froide, impliquant plusieurs pays. En accueillant les anciens prisonniers à Ankara, la Turquie a précisé que dix prisonniers avaient été transférés en Russie, treize en Allemagne et trois aux États-Unis.

Cet échange de prisonniers soulève des questions sur la possibilité d’autres arrestations d’Américains utilisés comme monnaie d’échange. Joe Biden a répondu en affirmant que son devoir est de faire libérer les Américains arrêtés à l’étranger. Il a également remercié les pays partenaires, en particulier l’Allemagne et la Slovénie, pour leurs efforts malgré les risques pour leurs propres intérêts nationaux.

Les États-Unis ont fait pression sur Moscou pour la libération d’Evan Gershkovich, condamné en Russie à 16 ans de prison pour espionnage, une accusation non étayée selon le Wall Street Journal et le gouvernement américain. L’échange comprenait également des collaboratrices d’Alexeï Navalny et d’autres militants et journalistes.