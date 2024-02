Le Parti socialiste fait sa rentrée

Depuis sa prise de fonction en tant que première secrétaire fédérale en février 2023, Ericka Bareigts s’était donnée pour objectif de redynamiser le PS local en relançant des sections à travers l’île. Un travail qui a semble-t-il porté ses fruits, avec l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle section à La Possession et d’une seconde section à Saint-Paul, portant le nombre total de sections socialistes dans l’île à 17. Un travail toujours en cours puisque de nouvelles sections devraient prochainement voir le jour à Bras-Panon et à l’Étang-Salé.

Le nombre d’adhérents repart à la hausse

Autre motif de satisfaction pour Ericka Bareigts, le retour des adhérents au sein de la fédération locale. Depuis l’arrivée de la maire de Saint-Denis à la tête du PS local, le nombre d’adhérents est passé de 580 à 780 militants. « Nous nous étions fixés comme objectif d’augmenter de 10 adhérents à peu près par section. Nous commençons 2024 avec 780 militants. Donc, nous avons fait cette campagne d’adhésion très tranquillement, sans remuer ciel et terre. Donc, je suis très satisfaite quand même, parce que les objectifs qu’on s’était fixés sont atteints », indique Ericka Bareigts. Cette dernière espère passer rapidement le cap des 1.000 adhérents, voire même 1.500 d’ici à la fin de l’année.

La première secrétaire fédérale a ensuite eu quelques mots sur les futures élections européennes. L’élection des représentants français aura lieu pour rappel les 8 et 9 juin prochains. Une élection qui n’attire pas les électeurs, mais qui est pourtant d’une importance capitale pour les Régions ultrapériphériques (RUP), dont La Réunion, sans qui l’aide de l’Europe n’aurait pas permis le développement de ces territoires, martèle Ericka Bareigts. « Nous avons un message clair à faire passer : il faut continuer le développement avec les fonds européens. L’Europe a été plus solidaire que la nation. C’est avec les fonds européens qu’on a fait les lycées, les routes… On s’est développé grâce à ça », tient à rappeler la maire de Saint-Denis. Présent également lors de cette conférence de rentrée, son mentor et ancien patron du PS local, Gilbert Annette, a exhorté les militants présents à s’engager dans cette campagne « dès ce lundi », tout comme la sénatrice Audrey Belim et le député Philippe Naillet. Ce dernier, est notamment intervenu sur la cherté de la vie à La Réunion. « Nous ne voulons plus nous contenter d’explications simplistes comme l’éloignement avec l’Hexagone ou que notre marché est restreint », dénonce-t-il.

« Porter la parole ultramarine, mais aussi la parole européenne«

Les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours concernant le scrutin européen. La plateforme régionale Avenir menée par Ericka Bareigts et ses soutiens (les élus régionaux la composant mais aussi Maurice Gironcel, Olivier Hoarau, Patrice Selly, Jacques Técher, Geneviève Payet et Audrey Bélim) fera une annonce ce mercredi concernant les Européennes. Pour rappel, les adhérents socialistes étaient 85% à se prononcer en octobre dernier pour une liste autonome.

« Nous, ce qui nous intéresse, c’est qu’il y ait plus de progressistes en Europe pour pouvoir porter la parole ultramarine, mais aussi la parole européenne. Je crois que ça, c’est très important face à la guerre », reprend Ericka Bareigts, avant de conclure. « Encore aujourd’hui et demain, l’adaptation au réchauffement climatique, ça va être avec l’Europe. Je vois bien que les fonds verts de l’État ne sont pas à la hauteur du réchauffement. Donc, on va porter un message très clair : les candidats qui vont reprendre le message, tant mieux. Ceux qui ne le reprendront pas n’auront pas notre confiance ».