Le NFP majoritaire surprise et le RN bredouille à l’issue des votes pour le bureau de l’Assemblée

Après la déception de jeudi qui a vu la réélection de la macroniste Yaël Braun-Pivet au perchoir, le NFP a rétabli l’ordre d’arrivée des dernières législatives anticipées à l’issue de plusieurs tours de vote débutés à 15 heures ce vendredi et achevés ce matin à 4 heures. Le groupe constitué de plusieurs partis de gauche a obtenu deux vice-présidences sur six, une questure sur trois, et neuf postes de secrétaire sur les 12 du Bureau de l’Assemblée. L’instance présidée par Yaël Braun-Pivet dispose de « tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous [s]es services ». Elle est notamment chargée de décider des sanctions contre les députés.

La présidente du groupe parlementaire de La France insoumise, Mathilde Panot, s’est félicitée sur ses réseaux sociaux de la « magnifique victoire du Nouveau Front Populaire ».

Le scrutin a donné lieu à un énorme couac avec la détection de dix enveloppes de trop dans le comptage des bulletins pour les vice-présidences, ce qui a amené à un revote. « Nous allons devoir refaire le scrutin », a admis la présidente Yaël Braun-Pivet.

A l’issue du revote, les 577 députés ont fini par nommer vice-présidents les députées LFI-NFP Clémence Guetté et Nadège Abomangoli, l’ancienne vice-présidente Naïma Moutchou (Horizons), les députés du groupe La Droite républicaine (ex-LR) Xavier Breton et Annie Genevard ainsi que le ministre de l’Industrie démissionnaire Roland Lescure (Ensemble pour la République, ex-Renaissance).

Pour la questure, instance en charge de la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale, l’hémicycle a choisi Christine Pires Beaune (PS), Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Michèle Tabarot (La Droite républicaine). Un trio féminin qui constitue « une première », s’en est réjouie Yaël Braun-Pivet.

Pour les postes de secrétaires du Bureau de l’Assemblée nationale, les députés ont choisi, jusqu’au bout de la nuit, Gabriel Amard et Farida Amrani (LFI – NFP), Iñaki Echaniz et Sophie Pantel (tous deux PS), Stéphane Peu et Mereana Reid Arbelot (Gauche démocrate et républicaine), Sébastien Peytavie, Sabrina Sebaihi et Eva Sas (groupe Écologiste et Social), Lise Magnier (Horizons), Christophe Naegelen et Laurent Panifous (Liot).

Malgré sa troisième position en nombre de députés à l’issue des législatives, le Rassemblement national sort perdant de cette installation, sorte de 3ème tour des législatives, notamment en n’obtenant aucun vice-président. Les députés du groupe RN ont dénoncé vendredi soir dans un tweet « un scandale démocratique fruit d’accords passés entre la Macronie et les Républicains et la volonté de l’extrême-gauche d’empêcher une juste représentation de 11 millions de Français. »