Le musée Léon Dierx accueille deux œuvres de Paul Cézanne de mars à juin 2024

En 2024, le ministère de la culture et le musée d’Orsay fêtent les 150 ans de l’impressionnisme. En parallèle à l’exposition Paris 1874. Inventer l’impressionnisme qui se tiendra à Paris, quelque 180 œuvres prêtées exceptionnellement par le Musée d’Orsay sont à découvrir dans plus de 30 musées de France.

De mars à juin 2024, le Conseil départemental de La Réunion, à travers le musée Léon Dierx, fera briller cet événement, dans l’océan Indien, aux côtés du Musée d’Orsay, qui lui prête La Table de cuisine et Nature morte au tiroir ouvert, deux peintures de Paul Cézanne, jamais exposées à La Réunion.

Le musée Léon Dierx est le seul musée de l’Outre-mer à conserver une collection impressionniste grâce à la précieuse donation de Lucien Vollard, frère du célèbre marchand d’art Ambroise Vollard. Ce Réunionnais installé à Paris, avec une vision avant-gardiste, a révélé Picasso, Gauguin, Renoir, Morisot…

Au musée, les œuvres de Cézanne intégreront temporairement la section impressionniste du parcours permanent et viendront s’inscrire historiquement entre des œuvres précurseures, de l’Ecole de Barbizon, et d’autres plus tardives, dites postimpressionnistes.