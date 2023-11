Sous prétexte que l’Histoire a accouché de l’horreur et de l’Abomination, il y a de cela plus de soixante-quinze ans, nous nous cachons désormais derrière la peur de toute chose, derrière la dénonciation de tout acte dont quelque victime pourrait s’offenser, derrière la pénalisation à outrance de toute pensée différente.

Mais il n’en a pas toujours été de même. Mais aujourd’hui le monde est mort. Notre civilisation est morte. La France est morte. Et nous avons désormais droit à des hommes et des femmes microscopiques, aux ambitions pichrolinesques. Est-ce ce que nous méritons ? Ou bien pourquoi sont-ce aujourd’hui et hier ces seuls nains qui gouvernent la France ? Et non plus des géants ? Rappelons-nous :

• Ainsi Manuel Valls qui interdit les spectacles de Dieudonné pour antisémitisme. Manuels Valls, hier socialiste en 2012 et cinq ans plus tard, dès 2017, macroniste, sans oublier son départ en Espagne pour y faire une carrière politique. Tel un capitaine quittant en premier son navire en train de sombrer.

• Ainsi les macronistes, socialistes, écologistes et droitistes de tout bord d’aujourd’hui, qui font condamner pénalement toute personne qui ne condamne pas suffisamment vigoureusement et éloquemment les attaques du Hamas et ne les traitent pas de terroristes, de monstres abominables, d’animaux. Ou pire, osent les considérer comme des résistants ! L’apologie du terrorisme, cette accusation si utile pour museler les oppositions ou les opposants !

https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/10/20/l-arrestation-de-responsables-de-la-cgt-pour-apologie-du-terrorisme-suscite-l-indignation-de-la-gauche_6195673_823448.html

• Ainsi Gérald Darmanin en 2023 qui s’invente un nouvel ennemi en la personne d’un footballeur français, Karim Benzema, qui s’est expatrié au Quatar, qui serait selon lui proche des Frères musulmans. Le simple fait d’être proche de quelque chose, hormis du jupitérien Macron, n’est-il pas d’ailleurs aujourd’hui un crime à ses yeux ?

https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/10/19/gerald-darmanin-lie-karim-benzema-aux-freres-musulmans-le-ballon-d-or-envisage-de-porter-plainte_6195369_823448.html

• Ainsi LFI, Mélenchon et Obono qui en oublient les libertés fondamentales de la France, à savoir de la liberté de presse, de la liberté d’expression, de la liberté de caricaturer, dont ils se réclament pourtant les premiers lorsque cela les arrange, et qui s’offusque d’une caricature de Charlie Hebdo sur Obono, en parlant de racisme et d’antisémitisme. Mélenchon et Obono donnent ainsi raison à leurs détracteurs qui les accusent d’avoir basculé dans le camp islamiste en rejetant le droit de Charlie Hebdo de caricaturer, en estimant qu’il y a des Êtres que l’on ne peut pas caricaturer : hier le Prophète et aujourd’hui Obono. Comment fallait-il donc dessiner Obono ? Un nez aquilin, de grands cheveux blonds, des lèvres fines, un type méditerranéen ou nordique ?

https://www.lefigaro.fr/politique/lfi-accuse-charlie-hebdo-de-racisme-et-d-antisemitisme-apres-une-caricature-de-daniele-obono-20231020

• Ces centaines de saisines des services des procureurs de la république en France à l’encontre de jeunes, d’enfants, qui ont exprimés des positions, des phrases que le gouvernement considère comme de l’apologie du terrorisme. Mais il ne s’agit que de jeunes ! Et même si certains jeunes d’une vingtaine d’années prennent des couteaux pour tuer des enseignants, la jeunesse est aussi le temps de l’opposition à la pensée unique. Mais il est des pensées uniques auxquelles il est très mauvais de s’opposer.

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-couteau-dans-un-lycee-a-arras/attentat-a-arras-179-saisines-du-procureur-de-la-republique-pour-des-incidents-lors-de-l-hommage-a-dominique-bernard_6128067.html

Ce monde est-il sérieux ? L’art, la jeunesse, la pensée ne peuvent être corsetées derrière des miradors, derrière des tranchées, derrière des menaces. A-t-on oublié ce qu’écrivait André Breton en 1929 dans le Second manifeste du Surréalisme :

«L’acte surréaliste le plus simple consiste, révolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule.»

Evidemment, de nos jours, André Breton serait l’ennemi public numéro un de tout politicien et tout ministre qui se respecterait. Mieux que Benzema, Dieudonné ou Coupat. La moindre de ses amitiés, le moindre de ses écrits antérieurs, le moindre de ses SMS auraient été dépecés et pour peu qu’il ait montré la moindre accointance avec l’islam, il serait embastillé voire fusillé d’office.

Le monde est mort. L’art est désormais sommé d’être neutre, sans aucune aspérité, sans la moindre chose qui puisse offenser une quelconque victime, au risque d’être réécrit, corrigé, masqué ou interdit de publication. Il est normal que ces jeunes se révoltent ou basculent dans la violence. Dans une société qui interdit toute forme de révolte et de remise en cause des certitudes, hormis celle autorisée par l’ETAT, par Macron, Borne, Darmanin et son gouvernement aujourd’hui, Hollande et Valls hier, Sarkozy et Alliot-Marie avant-hier, et le reste de la classe politique, ces jeunes ne peuvent parfois trouver un échappatoire que dans ces idéologies mortifères que sont le djihâd islamique, le terrorisme ou bien dans les émeutes de banlieue.

Il faut rendre à l’art, à la littérature, aux mots, leur insouciance et leur liberté. Qu’ils cessent d’être corsetés par les bonnes mœurs, les accusations d’apologie du terrorisme, les plaintes pour racisme ou antisémitisme, les plaintes pour diffamation ou pour blasphème.

Je suis Charlie