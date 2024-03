Le giratoire de l’échangeur RN6/RD41 à la sortie du pont Vinh-San bientôt livré !

Bientôt la fin d’un chantier qui aura duré 4 mois. Fin mars 2024 est prévue la mise en service du giratoire de l’échangeur à la jonction de la RN6 et de la RD41.

Ce chantier – au niveau de la bretelle de sortie du pont Vinh-San vers La Montagne ou La Redoute/Petite-Ile – a débuté en novembre dernier. Les travaux consistent en la réalisation d’un giratoire et d’une voie légèrement surelevée par rapport à la chaussée pour les modes de transports doux. Objectif : améliorer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, très nombreux, sur le parcours vers le chemin de La Vigie. Ce nouveau rond-point rendra ainsi le trafic beaucoup plus fiable.

Un balisage fermant la circulation depuis la RN6/Vinh-San vers La Redoute, mais également entre La Redoute et cet échangeur, a été mis en place. Cette fermeture durera jusqu’à la fin des travaux. Les piétons et cyclistes peuvent toujours circuler par un aménagement qui leur est dédié. Quant aux automobilistes, ils devront patienter encore un peu…

Cet équipement a nécessité un investissement de 1,4 M€, financé à parts égales par la Région Réunion et le Département.