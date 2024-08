Le géant du cinéma Alain Delon est mort à l’âge de 88 ans

Alain Delon est mort, a indiqué l’AFP ce dimanche 18 août. L’acteur laisse trois enfants, qui ont appelé sur les réseaux sociaux à un respect du deuil de la famille.

Du cinéma d’auteur au film d’action, Alain Delon a incarné une époque, celle de l’essor mondial du cinéma et de ses stars icônes de société, traversées par les courants politiques et sociétaux de leur siècle. Image du séducteur à la française, Alain Delon aura aussi flirté avec le grand banditisme et l’extrême droite française. Il était aussi un proche de Margie Sudre, l’ancienne présidente de la Région Réunion.

Parmi ses plus grands films figurent « Plein soleil » (1960), « Le Guépard » ‘Plame d’Or à Cannes en 1963) ou « La Piscine » avec Romy Schneider (1969).