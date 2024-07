Le gâteau mal cuit

Les dernières élections législatives n’ont pas fini de faire parler d’elles, et les principaux acteurs, les groupes politiques globalement et les députés individuellement, ne sont pas en reste. Le président de la République, qui pensait avoir dégoupillé une grenade pour voir ce qui allait se passer (et en ayant sans doute secrètement espoir qu’il pouvait obtenir une majorité confortable à l’Assemblée Nationale), a en fait fait exploser une bombe à fragmentation dont les projectiles ont touché tous les partis. À commencer par le sien. Et les cassures profondes, depuis longtemps sous-jacentes, sont clairement apparues au grand jour. Les dents aiguisées apparaissent à la lumière et même les plus fidèles (quelqu’un avait cité : les meilleurs d’entre-nous /eux) tournant immédiatement le dos au grand initiateur de la macronie, si seul soudainement, font étalage de leurs aspirations et luttes intestines pour les échéances futures dans des revendications sournoises et orgueilleuses. À tel point que le Chef se sent obligé à chaque instant de procéder à des recadrements, mais qui sont si peu acceptés. Maintenant, à exemple d’Attal et de Darmanin, chacun joue « pour sa gueule » en langage feutré et une convivialité feinte, tout en essayant de proclamer l’unité et la solidité du parti.

Faut-il encore parler des LR ? Après le schisme provoqué par M. Ciotti avec la maison-mère, qui a bien sûr rué dans les brancards d’une droite surannée, la plus bête du monde, mais aussi composée de radicaux, elle n’existe pour ainsi dire plus depuis longtemps déjà. La création d’un sous-groupe de républicains n’arrange rien du tout, bien au contraire et ajoute à la désagrégation.

Dans le gâteau mis en cuisson, le RN s’est lui-même sabordé après, entre autres, les propos de Mme Marine Le Pen sur l’armée et le chef des armées. Oser affirmer le contraire de ce qui est écrit dans la Constitution, nul doute que la gent militaire et la majorité des Français ont vu rouge. Certains membres en voie d’élection n’ont-ils pas tenu des propos racistes, antisémites ou voire plus. À deux doigts d’une élection favorable, il fallait sans doute éviter de parler des binationaux comme cela a été fait. Sans oublier les propos martelés par Bardella sur l’accession au poste espéré de premier ministre que l’on connaît bien. Tout était pratiquement cuit mais les indélicatesses, les certitudes absolues, certains propos et membres venimeux (et bien d’autres éléments encore) ont fait qu’au tout dernier moment la pâte ne s’est pas levée. Cependant un nouveau gros groupe (un de plus) a été constitué et les électeurs se tiendront à cela, pour l’instant tout du moins.

Du fin fond du Nouveau Front Populaire, s’élève la voix du parti qui est arrivé en tête et réclame le pouvoir de gouverner la France. Bizarre assemblage hétéroclite de groupes politiques qui n’ont jamais partagé et mangé un seul grain de sel ensemble. Et voilà les socialistes moribonds [mais qui se régénèrent au sein de leur association] qui, dans cet attelage malsain, revendiquent et empêchent (apparemment) certaines nominations, certains qu’il leur appartient de faire les choix et participer à la consommation de la pâtisserie. Les écologistes tiennent la bougie et valsent-hésitent comme d’habitude. Et LFI, la France Insoumise, me direz-vous ? Se comporte comme la composante majoritaire d’un mariage contre-nature. Le maître à penser estime probablement qu’il leur appartient de gouverner et de mettre en place leur funeste programme. Sans concession aucune et sans état d’âme non plus. Mais il n’y a pas de levain. Et chaque groupe se renvoie la balle dans la situation de blocage idéologique. Sans consensus, comment s’en sortiront-ils pour proposer au président une personnalité capable de former un gouvernement avec son accord !

Pour parler vulgairement : « Nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! ». Et le pays attendra. Une question reste cependant obsédante : « Et si M. Macron a eu, au constat des cataclysmes présents, raison dans sa logique et son acte ? ». Les choses sont nauséabondes et surprenantes dans la grande cuisine politique. Et parfois l’on constate avec stupéfaction que les œufs de poule que l’on met à la couvée peuvent donner des petits canards. Par conséquent, le président peut atteindre son objectif initial, celui d’obtenir une majorité républicaine au gouvernement.

L’avenir immédiat nous le dira.

Emilien BOYER