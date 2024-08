Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, interpellé en France

Âgé de 39 ans, Pavel Durov, citoyen franco-russe, a été interpellé par les gendarmes de la Gendarmerie des transports aériens (GTA) aux alentours de 20 heures. Il était accompagné de son garde du corps et d’une femme lors de son arrestation.

Pavel Durov était fiché au Fichier des personnes recherchées (FPR) en raison d’un mandat de recherche émis par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OFMIN) de la police judiciaire française. Ce mandat fait suite à une enquête préliminaire portant sur plusieurs dérives constatées sur la plateforme Telegram, accusée d’être utilisée pour des activités illicites telles que le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants, et le partage de contenus pédopornographiques. Durov est soupçonné de complicité passive dans ces infractions, en raison d’une absence de modération sur sa plateforme.

Une plateforme controversée

Telegram, connue pour ses discussions chiffrées et ses groupes pouvant accueillir jusqu’à 200.000 utilisateurs, est régulièrement critiquée pour son rôle dans la propagation de fausses informations et la prolifération de contenus haineux, néonazis, pédophiles, complotistes, et terroristes. Ces caractéristiques font de la plateforme un outil potentiellement dangereux, selon de nombreux experts en sécurité et en technologie.

Le milliardaire n’avait pas mis les pieds en France ni en Europe depuis l’émission du mandat de recherche. Il voyageait principalement aux Émirats arabes unis, dans les pays de l’ex-Union soviétique, et en Amérique du Sud. Les raisons de sa présence à l’aéroport du Bourget restent pour l’instant inconnues.