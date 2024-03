Le directeur général de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), Stanislas Bourron, en visite au Territoire de l’Ouest

Retour sur la visite du directeur général de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), STANISLAS BOURRON, au Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO pour une revue de projets principalement tournée autour de modernisation des centre-villes , d’aménagement, de mobilité, de dynamique territoriale. « L’objectif étant de pouvoir se doter d’outils permettant d’évaluer les projets comme celui des fonds européens qui sont mobilisables pour le développement du territoire. »

Pour Daniel Pausé, Vice-Président en charge de développement des Hauts , « le rôle de l’intercommunalité est capital car avant toutes actions portées sur la rénovation ou encore l’action urbaine dans les villes, il est primordial de pouvoir mettre en place une approche plus transversale et une dynamique de reconquête des villes du territoire permettant ainsi le rééquilibrage entre les hauts et les bas . »