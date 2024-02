Le Département présent au 60e Salon international de l’Agriculture

Vanille IGP, fruits, confiseries lontan, confitures, épices et achards, sirops, spiritueux, huiles essentielles, chocolat… seront mis à l’honneur dans le Village Réunion, au cœur du Pavillon des régions d’Outre-mer du SIA. Les 37 candidats ont été sélectionnés après le lancement d’un appel à candidatures en août dernier. Pour la 6e année consécutive, le Département leur offre une occasion idéale de mettre en valeur leur savoir-faire et la grande qualité de leur production.

« Il est plus que jamais nécessaire de soutenir notre agriculture, notamment en exprimant tout notre soutien et tout notre amour à ce monde agricole qui contribue tant à faire rayonner La Réunion de l’excellence et du bien manger. » Cyrille Melchior