Le Département partenaire des Talents de l’Outre-Mer : 48 lauréats récompensés

Le Casodom distingue tous les deux ans depuis 2005 « les talents de l’Outre-mer ». Cette association qui bénéficie du soutien financier du Département a remis les trophées aux talents 2023, le jeudi 14 décembre dans le cadre prestigieux du Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Une 10ème édition en présence de nombreuses personnalités politiques, Oivier Jacob, directeur général des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, ancienne ministre, des représentants de l’Outre-mer, des élus ultra-marins dont Brigitte Absyte, Conseillère départementale qui représentait le Président Cyrille Melchior.

Le Casodom (Comité d’Action Sociale en faveur de originaires des Départements d’Outre-mer en métropole) est une association qui œuvre depuis plusieurs années aux côtés des originaires ultra-marins. Parmi les actions, le concours « Les talents de l’Outre-mer », qui a pour objectif de donner de la visibilité aux ultramarins qui se sont illustrés par des parcours d’exception, de les montrer en exemple pour inciter les jeunes à tendre vers l’excellence et de donner une image positive des Outre-mer. Une cérémonie qui a permis de montrer le savoir-faire et les talents venus des territoires ultramarins. La Conseillère départementale Brigitte Absyte a remis le prix ingénierie tout en précisant, « le Département est pleinement partenaire de ces distinctions qui participent à montrer l’excellence et à faire rayonner la réussite de nos jeunes et moins jeunes issus de nos Départements d’Outre-mer ».

Les lauréats réunionnais par catégorie

Jeunes talents :

Eloïse Checkouri (catégorie Entreprenariat- Management)

Nicolas Chevalier (catégorie Droit, Sciences Po, Gestion publique, Economie)

Wali Mogalia (catégorie Entreprenariat- Management)

Lisa Morand Laffargue (catégorie Médecine Santé)

Thom Poirier (catégorie Arts, Culture, Architecture)

Talents confirmés :

Fabrice Ango (catégorie Enseignement supérieure, Recherche)

Mathieu Carniama (catégorie Enseignement supérieure, Recherche)

Georges-Guillaume Louapre-Pottier (catégorie Entrepreunariat- Management)

Vincent Omarjee (catégorie Entrepreunariat- Management)

Aslam SAFLA (catégorie Arts, Culture, Architecture)

Koumalen Vayaboury (catégorie Entrepreunariat- Management)