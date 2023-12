Le Département met à l’honneur les Réunionnais olympiens et paralympiens

Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental, a inauguré, le vendredi 15 décembre, l’exposition « Olympiens et Paralympiens Réunionnais ». Il représentait le Président Cyrille Melchior au côté d’athlètes célébrés dans cette exposition : la coureuse Chantal Dallenbach-Deleflie et le judoka Mathieu Dafreville.

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Département rend en effet hommage aux athlètes Réunionnais qui ont vécu l’expérience olympique par le passé. A commencer par le premier d’entre eux, Jean Mayer, qui a représenté la France (et La Réunion) lors des Jeux de Montréal, en 1976, en athlétisme (200 mètres).

Les Jeux olympiques constituent en effet l’événement sportif le plus important, à l’échelle du monde, tant dans leur dimension strictement sportive que dans leur rayonnement médiatique exceptionnel et dans les valeurs universelles qu’ils véhiculent. La Réunion et les Réunionnais prennent part à ce rendez-vous populaire avec un intérêt d’autant plus amplifié que depuis près de 50 ans, des sportifs originaires de l’île sont régulièrement sélectionnés pour participer aux compétitions dans différentes disciplines.

Dans ce contexte et dans la perspective des prochains Jeux qui se dérouleront à Paris de juillet à septembre 2024, le Département a décidé de confier à deux experts – l’historien Laurent Hoarau et l’ancien journaliste Jean‑Marc Goglione – la mission de réaliser une exposition relatant le parcours des Réunionnais ayant participé aux Jeux successifs.

« Cette exposition est une formidable occasion de plonger avec passion et délectation dans cette belle épopée réunionnaise, débutée en 1976, et qui se poursuit, tant La Réunion est et demeure une terre d’excellence sportive », déclarait Gilles Hubert avant de rendre hommage, également, aux clubs, ligues, organismes et collectivités qui ont soutenu et permis ces réussites individuelles, et aux commissaires d’exposition pour leur travail minutieux.

« Nous devons rester un exemple pour la jeunesse réunionnaise, expliquait Chantal Dallenbach-Deleflie. On m’a aidé sur le plan local et c’est très important. On n’ose pas trop en parler, mais un sportif a besoin de soutiens financiers. » « N’importe quel réunionnais est capable d’atteindre ses objectifs avec du travail et de la rigueur » assurait aussi Mathieu Dafreville après avoir raconté son expérience de la découverte du haut niveau.

L’exposition « Olympiens et Paralympiens Réunionnais » restera visible au Jardin de l’Etat et sur le site Internet du Département jusqu’à la fin des Jeux paralympiques, en septembre 2024.

La cérémonie d’inauguration a également été l’occasion de remettre la Médaille départementale du Mérite à de nombreux Olympiens présents ou représentés : Jean-Louis Prianon (athlétisme), Elianne Ovide (tir sportif), Elvire Teza (gymnastique), José Thérezo (handi-basket), Nathalie Selambarom (handball), Sabrina Richard (haltérophilie), Johany Maden (arbitre international de boxe), Ronan Pallier (saut en longueur), Noé delpech (voile), Daniel sangouma (sprint), Mathieu Dafreville (judo) et Chantal Dallenbach-Deleflie (athlétisme).