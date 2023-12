Le Département fête le 20 décembre avec les accompagnants et malades réunionnais

Ce mercredi 20 décembre, s’est à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, que s’est déroulé cette année le Noël des accompagnants et des malades Réunionnais.

Accueillies par Jeanne Hoarau, Conseillère départementale et par Jacques Martial, adjoint à la Maire de Paris chargé des Outre-mer, les familles réunionnaises, présentes en Ile-de-France pour des soins médicaux, ont participé à une matinée conviviale et festive aux couleurs d’un Noël réunionnais, offerte par le Département de La Réunion.

Au programme : ateliers sapin de Noël, photo souvenir, un repas aux saveurs locales et des animations musicales de Nirina Rakotomavo et de l’école de musique Seksion Maloya qui, en ce jour de la fête de la liberté, ont pu faire vibrer les invités avec de la musique traditionnelle.

Accompagnées des représentants des maisons d’accueil et des associations réunionnaises, les familles ont toutes pu échanger, rencontrer et apprécier les goûts, les couleurs et les sonorités que l’on connaît bien à La Réunion. Un temps de partage important qui a permis, l’espace d’un instant, d’atténuer l’éloignement familial géographique en cette période des fêtes.

« Merci beaucoup pour ce que vous faites, y réchauffe le cœur comme i dit » s’exprime ainsi une Réunionnaise en attente d’une greffe dans l’Hexagone.

Petits et grands ont pu vivre un Noël réunionnais au cœur de la capitale et tous ont pu repartir avec un sac de fruits péi.