Le Département et Mascarin soutiennent l’éducation au développement durable

Les Conseillères départementales Brigitte Absyte et Isabelle Erudel participaient, le lundi 3 juin, à la 4e édition de la Journée académique de l’éducation au développement durable (JAEDD), organisée à Mascarin, le Jardin botanique de La Réunion, en partenariat avec le Rectorat. Elles y représentaient le Président Cyrille Melchior.

La JAEDD permet à des collégiens et des lycéens – pas moins de 600 cette année – de découvrir les bonnes pratiques de protection de l’environnement au quotidien, portées par des associations expérimentées, et de présenter leurs propres projets, développés au sein des établissements.

« Nous avons recyclé des bouchons en plastique pour en faire des paillettes qui sont ensuite fondues pour mouler des objets comme des planches de bancs, des jeux ou des badges », racontait ainsi Maxime Genot, éco-délégué de 6e au collège de Plateau-Caillou, qui émettait le souhait de ne plus voir les plastiques filer vers l’océan et le polluer.

Le collège Raymond-Lucas, de l’Etang-Salé, présentait, lui, sa ferme pédagogique, Ti bazar vert, montée il y a quatre ans et qui, avec un jardin de 200 m2 travaillé par tous les élèves volontaires pendant les heures de permanence, permet de produire des œufs, mais aussi des bananes, des salades, des brèdes, des bringelles, des citrons ou du miel… que les enseignants achètent. Ce qui permet de financer le projet lui-même, voire des sorties.

« La question écologique et les enjeux de développement durable sont des sujets qui nous parlent à toutes et à tous, car nous le vivons au quotidien, car nous sommes tous concernés et acteurs de cet avenir, commentait la Conseillère départementale Brigitte Absyte. Le Département s’attache donc tout au long de l’année à sensibiliser et à promouvoir les actions de développement durable. Pour demander à être exemplaire, nous devons nous même être exemplaires. » Elle rappelait ainsi les programmes engagés pour la maitrise énergétique de la Collectivité, le verdissement de son parc automobile grâce aux véhicules électriques, et la protection de la biodiversité, notamment via le Plan 1 million d’arbres qui vise à la plantation d’1 million d’arbres sur tout le territoire d’ici quatre ans.

La JAEDD a également été l’occasion pour le Rectorat de labeliser des établissements et des classes engagées dans la Démarche de développement durable.