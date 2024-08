Le Département et l’APSM amplifient les actions sociales

En collaboration avec le Conseil départemental, l’association APSM (Actions de Proximité Sainte-Marie), créée en 2001, a redoublé d’effort pour amplifier ses actions sociales, sur tous les fronts sur le territoire de Sainte-Marie. Épicerie sociale, démoustication et services d’aide aux personnes vulnérables, amélioration de l’habitat et parcours d’insertion des jeunes sont mis en œuvre… Rémy Lagourgue, vice-président du Département délégué à l’Insertion par l’économie sociale et solidaire et les filières innovantes est venu à la rencontre des bénéficiaires des opérations, afin d’en mesurer l’impact et d’explorer les pistes d’amélioration.

Première visite à l’épicerie solidaire gérée par l’association au 31 rue du Centre à Beauséjour à Sainte-Marie où l’APSM apporter une aide alimentaire de qualité aux personnes en situation vulnérabilité économique et/ou sociale à plus de 170 familles. « Cette épicerie solidaire est un véritable support citoyen qui permet aux personnes éligibles en situation d’insécurité sociale de pouvoir avoir accès à une offre alimentaire adaptée, saine et de qualité « .

Rémy Lagourgue s’est ensuite rendu chez Louise Yalos qui fait partie des personnes âgées bénéficiaires de l’action d’entretien d’espace vert mise en œuvre gratuitement par l’APSM. « L’entretien de la cour, c’est aussi le bon vivre chez soi. Le Département s’engage fortement dans cette démarche tout en contribuant à la lutte contre la prolifération des moustiques » a déclaré Rémy Lagourgue, pour la plus grande satisfaction de Louise Yalos dont la cour a été nettoyée et le gazon bien taillé. L’APSM propose aussi d’autres services d’aide aux personnes vulnérables (âgées et en situation de handicap) : petits travaux, évacuation de déchets…

La famille Paquiry à Sainte-Marie a reçu la visite de Rémy Lagourgue venu constater le bon déroulement d’un chantier de rénovation de leur salle de bain, dans le cadre d’un dispositif départemental. « Notre Collectivité veille à ce que les familles puissent vivre dans des conditions optimisées et dans des cadres de vie meilleurs » a indiqué le Vice-président qui a rencontré aussi un groupe d’agents sur leur lieu de travail. « Le Département se mobilise pour l’emploi des jeunes. Nous leur proposons un parcours d’insertion leur permettant de s’inscrire, même sans qualifications, pour l’obtention d’un titre professionnel d’ouvrier horticole, de concepteur designer UI, ou encore de BTS en Economie Social Familial, Assistante Administrative« . Depuis 2022, ce sont plus de 60 jeunes qui ont bénéficié d’un contrat d’apprentissage dans ce cadre, à Sainte-Marie.