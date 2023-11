Le Département dévoile ses orientations budgétaires 2024

« Le vieillissement de la population et l’augmentation des publics en situation de handicap impactent en effet directement nos capacités financières, continuait-il ainsi. J’ai déjà alerté au niveau national sur l’inadéquation des recettes départementales au regard de nos compétences. J’ai reçu récemment la confirmation du ministère des Solidarités et des Familles d’une réforme du mode de financement en 2025. Mais 2025, c’est l’année d’après. Nous devons poursuivre notre gestion rigoureuse et responsable des deniers publics malgré une aide significative de l’État dès 2024. »

En effet, Cyrille Melchior a ainsi rappelé qu’il a signé, vendredi 10 novembre, une convention pour un plan de rattrapage historique pour l’accueil des personnes porteuses de handicap.

« Ce plan prévoit un effort conjoint sans précédent, grâce à une dotation nationale de 47 millions d’euros, 37 millions d’euros en fonctionnement, et 10 millions d’euros en investissement, et un engagement financier du Département à hauteur de 29 millions d’euros, pour la création de places nouvelles, détaillait le Président du Conseil départemental. Rendez-vous compte que ce budget constitue le tiers de l’enveloppe de 150 millions d’euros consacrée par le CIOM en faveur du handicap dans les Outre-mer. » Et de conclure : « Je me félicite de cette avancée significative qui s’inscrit dans un travail au long cours qui va bien évidemment se poursuivre avec le Gouvernement, le Préfet et l’ARS dans le cadre la mise en œuvre du Projet régional de santé 2023 – 2033. »

Cette déclaration d’intention permet notamment d’engager un travail partenarial sur plusieurs volets :

Le renforcement de l’accès au diagnostic et à la prise en charge précoce des déficiences avec notamment la mobilisation de nos PMI dans le travail de repérage à domicile et dans ses centres, ainsi que l’orientation des enfants de moins de 6 ans pour lesquels une situation de handicap est détectée ;

L’accompagnement à l’autonomie des adultes vivant avec un handicap et le vieillissement des personnes à travers le financement de places de MAS, de FAM, de SAMSAH, de SAVS, et de FAO, en intégrant une stratégie de développement hors les murs. Au titre de l’habitat inclusif, le Département s’engage à ouvrir 65 nouvelles mesures dont 25 au titre du handicap sur la période 2024 – 2028 ;

Un des volets porte aussi sur la santé des personnes vivant avec un handicap avec des avancées significatives sur un dossier important pour nous, à savoir la prise en charge spécifique des enfants de l’ASE atteints d’un handicap, notamment en matière de pédopsychiatrie.

Par ailleurs, le Département inscrira donc dans son prochain budget, qui sera adopté au mois de décembre, la continuation des actions d’« aller vers » les populations de chaque microrégion, et surtout des zones les plus reculées, pour donner à chaque citoyen toutes les possibilités d’accéder et de bénéficier de services adaptés à ses besoins. Comme les caravanes d’accès aux droits et à l’information, ou la mobilisation des dalons de quartiers et des éducateurs de rue.

Le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales sera déployé en 2024, année qui verra aussi la mise en œuvre du cadre rénové d’aide au transfert sanitaire et au rapatriement des défunts. La solidarité départementale envers les familles réunionnaises, au cœur de l’action de la Collectivité, passera également par une politique renforcée en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap, avec la mise en œuvre du plan départemental d’évolution de l’offre visant à augmenter qualitativement et quantitativement les structures d’accueil adaptées.

Le Département créera également en 2024 l’Institut citoyen d’apprentissage à la vie publique (ICAP). Il poursuivra le chantier de transformation du musée de Villèle en musée de l’Habitation et de l’Esclavage, et organisera un moment de partage, de rassemblement et de fête autour des valeurs du sport en accueillant la Flamme Olympique.

Le Département poursuivra par ailleurs la mise en œuvre de sa politique agricole, conformément aux orientations du Plan Agri Péi 2030, avec l’ambition de tendre vers l’autonomie alimentaire, de promouvoir les circuits courts et la production réunionnaise à travers la marque « 100% La Réunion ». La politique d’aménagement des grands sites naturels franchira une nouvelle étape avec la livraison du nouveau gîte du Volcan et le démarrage du réaménagement du belvédère du Maïdo. Le plan « 1 Million d’Arbres pour La Réunion » verra la production de 200 000 plants dans les pépinières départementales et la plantation de 100 000 arbres dans les Espaces naturels sensibles (ENS) gérés par la SPL EDDEN. Les actions pour l’installation de centrales photovoltaïques sur les bâtiments départementaux seront aussi poursuivies.

Enfin, dans le cadre de sa volonté de valoriser l’engagement citoyen, le Département lancera en 2024 la 2ème édition du BIC (Budget d’initiative citoyenne) après le franc succès en 2023 de la première édition, avec plus de 100 projets reçus pour 55 soutenus.

En préambule de cette séance plénière du Conseil départemental, une minute de silence a été observée pour la paix et en mémoire des victimes des conflits actuels.

Le Président Melchior a aussi accueilli Alexandra Clain, nouvelle Conseillère départementale, élue du canton 12, qui remplace Audrey Belim, élue Sénatrice de La Réunion au mois de septembre.

Enfin, l’assemblée départementale a reçu la visite de père Pedro, fondateur de l’œuvre humanitaire Akamasoa, à Madagascar. Dans son mot d’accueil, Cyrille Melchior a « rappelé l’importance des actions entreprises par le religieux dans la Grande Île, des actions auxquelles les Réunionnais ne sont pas insensibles. » A la veille d’une élection présidentielle malgache à haut risque, le Père Pedro a expliqué, lui, qu’il était « très ému d’être reçu dans un lieu où vit la démocratie, où s’expriment des idées et où des élus travaillent pour la population. » Il a aussi lancé un appel à la solidarité en rappelant que son organisation caritative scolarise près de 20 000 enfants, dont plus de la moitié prennent leur unique repas quotidien au sein de l’association. « Au nom des personnes dont nous nous occupons, merci de tout cœur frères et sœurs de La Réunion » a-t-il lancé aux élus du Département.