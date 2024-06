Le Département amplifie son soutien aux secteurs du BTP et de l’agriculture

Le renforcement du soutien du Conseil départemental au tissu économique réunionnais a occupé une large partie de la séance plénière de ce 19 juin 2024. Les élus ont notamment voté à l’unanimité le budget supplémentaire 2024 (BS 2024), soit une enveloppe de plus de 20 millions d’euros contribuant à la relance du secteur du BTP, actuellement en difficulté. « Quand on accompagne les entreprises, on sauve les emplois » a indiqué le Président du Département Cyrille Melchior. Ces fonds seront mobilisés dans les domaines du bâtiment, des infrastructures et des routes ainsi que de l’amélioration de l’habitat. Les travaux seront lancés dès juillet 2024, pour répondre à l’urgence, par le biais des marchés à bons de commande ou de commandes directes sur des lots inferieurs à 100 000 euros. Ce sont plus de 224 M€ qui seront consacrés aux investissements pour 2024.

COMPLÉMENT DE REVENU

Le Département a également adopté la mise en place avec l’Etat et la CAF, d’un nouveau dispositif en faveur du secteur agricole, d’un montant forfaitaire de 300 € mensuels. L’Aide à l’Insertion Dans l’Emploi Saisonnier Agricole (ou AIDES Agricole) s’adresse aux bénéficiaires du RSA qui reprennent une activité salariée dans le cadre d’un recrutement saisonnier, dans le domaine agricole. Le contrat peut être à temps partiel (60h minimum) ou à temps plein et d’une durée minimum de 3 mois. « Les personnes intéressées par ce contrat saisonnier ne perdront pas leurs droits, tout en signant un contrat avec l’exploitant agricole et ainsi recevoir un complément de revenu intéressant » note Cyrille Melchior.

CERTIFICATION DES COMPTES

L’examen du compte de gestion et le compte administratif de la Collectivité pour 2023 figuraient aussi parmi la quinzaine de rapports à l’ordre du jour de la séance. L’occasion pour Cyrille Melchior d’annoncer la certification des comptes 2023 de la Collectivité départementale. « Nous sommes ainsi la première collectivité de La Réunion et d’Outre‐mer à obtenir la certification par un auditeur externe et indépendant, avec des résultats jugés satisfaisants et conformes aux exigences de performance, de transparence et de probité d’utilisation des deniers publics » se félicite le Président.

CONTRAT DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION

Les Conseillers départementaux ont aussi approuvé le Contrat de convergence et de transformation (CCT) qui sera conclu entre l’État, la Région, le Département et les EPCI, pour 2024-2027. Dans ce document contractuel, l’État planifie la mobilisation de ses crédits en soutien au territoire : son engagement s’élève à 241 millions d’euros. Bon nombre de projets de la collectivité seront co-financés, notamment la reconstruction du gîte du Piton des Neiges, l’opération d’aménagement du Maïdo, « Destination Maïdo 2030 », le financement des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, le chantier de transformation du Musée de Villèle en Musée de l’habitation et de l’esclavage.