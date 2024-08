Le Département accentue ses efforts dans le domaine du handicap

La subvention allouée par le Département à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été revalorisée de façon significative pour 2024. Elle s’élève à 3,35 M€, contre 2,77 M€ en 2023, soit une augmentation de 20%. « Cette enveloppe supplémentaire est motivée par la réduction des délais de traitement, la mise en œuvre des mesures de dialogue social et la poursuite des chantiers d’envergures prévus dans le cadre de la feuille de route de la MDPH » a précisé le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior lors de la signature de la convention avec le Directeur de la MDPH Déva Radakichenin, le 2 août dernier au Palais de la Source. Et Cyrille Melchior d’ajouter : « Compte tenu des enjeux relatifs à l’accès aux droits et à l’accompagnement des plus vulnérables, les élus de la Commission permanente ont décidé d’accorder cette revalorisation« .

Autre acteur majeur dans le domaine du handicap, la Ligue de La Réunion de Sport Adapté (LRSA) a également été reçue par Cyrille Melchior pour signer la convention fixant ses modalités de partenariat avec la Collectivité et le financement de ses actions. La subvention allouée à la LRSA représentée par son président Juany Jean-Baptise, s’élève à 26 500€ dont 18 000€ sont destinés à son fonctionnement ; et 8500€ à sa participation au championnat de France (3 000€) et à 2 compétitions inter-îles à Madagascar (2500€) ainsi qu’à l’organisation de manifestations sportives (3000€). Pour Cyrille Melchior, le Département continuera à « soutenir les organismes partenaires et à tout mettre en œuvre pour améliorer l’accompagnement et les services offerts aux personnes en situation de handicap, tout en assurant la promotion d’une société plus inclusive et équitable« .