Le Département à « VIF allure » contre les violences

Le dispositif « Caravane à VIF allure » avait été présenté à Justine Bénin, Coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en outre-mer, lors de sa venue à La Réunion mi-novembre. Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, qui l’avait reçue, lui avait notamment expliqué le contexte réunionnais préoccupant et l’augmentation du budget alloué aux associations VIF passant de 900 000 euros en 2021 à 1 314 487 € en 2023.

La Caravane de la Protection maternelle et infantile (PMI) accompagnée des associations VIF partenaires du Département s’installe dans des lieux fréquentés (le parking du centre commercial, le marché forain ou bien encore le boulodrome) pour proposer aux familles des échanges et de l’écoute afin de faciliter la libération de la parole.

Lancée le 15 novembre à Pichette (La Possession), cette caravane est, depuis, passée par Saint-André, Sainte-Marie, Le Tampon, Bras-Panon, Saint-Pierre, Saint-Denis et Saint-Louis. En 2024, elle poursuivra son circuit avec les associations partenaires EPA, Femmes des Hauts Femmes d’Outre-Mer, CEVIF, AMAFAR, Allons Jouer Mangues, Femmes Solid’air, Garde Lespoir, Femmes974, Reseauvif et ARIV, AFFECT, Planning974… et toutes autres associations engagées sur le terrain des violences qui souhaitent participer à cette mobilisation collective.

« c’est une belle expérience d’ouverture vers la personne sans jugement et avec respect qui nous a permis de travailler en étroite collaboration avec les associations et de proposer des activités favorisant l’établissement d’un contact, d’un lien avec les familles » a déclaré Flora Augustine-Etcheverry, Vice-Présidente déléguée à la prévention et à la lutte contre les violences intrafamiliales

Dans la continuité de ces actions, le Département de La Réunion élabore actuellement un plan départemental de prévention des Violences Intrafamiliales (VIF) en direction des enfants. Ce travail partenarial avec les associations VIF sera valorisé lors du prochain ODPE en février 2024.