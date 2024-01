Le cyclone Anggrek à 3.240 km de La Réunion, la tempête Candice s’éloigne

– Le cyclone tropical intense ANGGREK est un système mature concernant l’extrême Est du bassin. – ANGGREK se déplace en direction du sud-ouest, loin des terres habitées, et devrait continuer sa phase d’intensification d’ici ce soir puis se maintenir jusqu’à demain. – En début de semaine prochaine, ANGGREK devrait connaître une phase d’affaiblissement à mesure qu’il s’enfonce dans les latitudes australes. – ANGGREK ne présente pas de menaces pour les terres habitées.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

Informations sur le système :

– La tempête tropicale modérée CANDICE continue son mouvement en direction générale qui l’éloigne du domaine tropical et est en train d’amorcer son virage vers le sud.

– CANDICE va encore pouvoir maintenir ce stade de tempête tropicale modérée maximum 24 heures avant de rencontrer des conditions environnementales défavorables et entamer sa transition extratropicale.

– CANDICE ne présente plus de risques pour les terres habitées.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 27/01 à 10h locales, par 28.4 Sud / 59.4 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 10h locales, par 32.5 Sud / 56.6 Est.