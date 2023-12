Le COSTRA valide le schéma d’aménagement de la ZAP

Le communiqué :

Le Comité Stratégique (COSTRA) de la Zone Arrière Portuaire (ZAP) s’est réuni ce lundi 4 décembre 2023, sous l’égide du Territoire de l’Ouest, pour faire un point d’étape sur l’aménagement de cette zone stratégique de 90 hectares.

Le schéma d’aménagement tant attendu a été présenté par le Groupement d’Intérêt Public Ecocité et validé par le COSTRA. Il donne une vision stratégique du développement économique et s’accompagne d’intentions programmatiques (industrie, services, innovation, logistique et stockage), d’un plan d’action opérationnel, et d’un phasage à court, moyen et long termes afin de répondre aux multiples vocations de cette zone.

C’est un véritable projet urbain, créateur d’emplois, qui est initié, conciliant à la fois les besoins du Grand Port Maritime de La Réunion pour l’extension et le développement de ses activités portuaires, et les besoins des acteurs économiques réunionnais.

Un bail emphytéotique administratif de longue durée doit être signé au premier trimestre 2024 entre le Conseil Départemental, propriétaire du foncier, et le Grand Port Maritime de La Réunion pour concrétiser rapidement les premiers aménagements de la zone.

Dans le même esprit de co-construction, les discussions engagées par les institutions membres de ce comité à savoir l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le Territoire de l’Ouest, les villes du Port et de La Possession, le Grand Port Maritime de La Réunion, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et l’Association pour le Développement Industriel de la Réunion (ADIR) ont permis d’aborder la réalisation des futurs travaux d’aménagement de cette zone et d’étudier notamment un portage Territoire de l’Ouest et Conseil Départemental.