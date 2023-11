Le Conseil départemental de La Réunion présent à la Convention nationale de la démocratie locale

Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental, a participé, mardi 7 novembre, au côté de 350 élus locaux, à la Convention nationale de la démocratie locale, organisée à Paris par le Gouvernement.

Ouverte par Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité, en présence de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, cette convention vise à améliorer les conditions d’exercice des mandats des élus de la République, aujourd’hui confrontés à une montée des tensions et à une désaffection des citoyens de la chose publique. Au delà d’une nécessaire refondation d’un pacte de citoyenneté entre nos élus et les citoyens, les agressions d’élus se succèdent depuis des mois, et cette situation amène de nombreux élus à renoncer à leurs fonctions.

Après un état des lieux sur la sociologie des maires, dont un quart confirment une progression des dégradations sur les biens publics, des propositions sur les conditions d’exercice des mandats et sur la réappropriation des projets politiques par les citoyens ont été rédigées par des groupes de travail, en attendant une synthèse qui doit être réalisée par les services de la Première ministre Elisabeth Borne. Parmi ces propositions, une protection judiciaire plus réactive et plus adaptée pour les élus locaux, la simplification de leur cadre d’action ou un statut qui reconnaisse les compétences acquises, un droit à la formation et une meilleure articulation entre le mandat et la vie professionnelle. Et bien sûr comme l’a précisé Gilles Hubert, « Ce travail passera par un nécessaire rapprochement de la décision publique des citoyens, à travers des outils d’éducation populaire comme celui prévu par le département de La Réunion avec la création prochaine d’un Institut réunionnais de formation des Citoyens, des Élus et des futurs Cadres du Territoire ».

Des propositions nombreuses, diverses, qui font déjà l’objet de débats au sein des nombreuses