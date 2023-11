Le chien le plus vieux du monde est mort à l’âge de 31 ans

Une fusillade a fait 22 morts et une cinquantaine de blessés, dont de nombreux adolescents, dans la ville de Lewiston dans l’Etat du Maine ce mercredi soir. Le tireur identifié est toujours en cavale. Alors que sa photo circule sur les réseaux sociaux, on ignore pour l’instant ses motivations. Les hôpitaux du comté sont débordés et les écoles fermées ce jeudi.