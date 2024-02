Le cas Poutine et quelques hypothèses rassurantes

Poutine est un matérialiste chrétien orthodoxe en apparence, matérialiste avant tout ! Il est aussi père de deux filles avec sa femme en mariage et quatre autres enfants hors mariage, semble-t-il, à la tête du plus grand état du monde, si ce n’est le plus riche. Imagine-t-il son pays en ruine suite à un cataclysme guerrier, et ce monde qu’il s’est construit partir en fumée ?

Sa structure relèverait du registre névrotique structuré dès sa tendre enfance, et cela est rassurant car en cas de limitation de sa pulsion mégalomaniaque d’adulte, il devrait être capable d’intérioriser ses frustrations sans avoir recours à l’arme fatale. Il use et abuse de cette peur de façon flagrante, l’on peut s’en apercevoir vu la réaction de tous ces chefs d’Etats qui redoutent les représailles russes. Peur qu’il partage, lui-même, tout en la dissimulant.

Parmi les Russes, il nous faut distinguer tous ceux qui sont compromis avec le dictateur aux pieds d’argiles, honteusement enrichis et « chrétiens » disent-ils à leurs concitoyens. Ce peuple rude aura subi des siècles de domination, depuis le régime des tzars auquel succéda celui des révolutionnaires. Ces derniers se sont bien gardés d’accomplir la phase cruciale du « dépérissement de l’Etat » pour atteindre la phase de l’autogestion démocratique généralisée.

Non, l’Etat s’est maintenu en favorisant l’enrichissement d’une cohorte d’arrivistes et autres apparatchiks dont la vocation est de veiller à la conservation de la main mise sur tous les appareils idéologiques et répressifs afin de tenter de maintenir le statu quo.

Puis vint Poutine ! Un Poutine insatisfait qui rêvait secrètement de retrouver la Fédération de l’ancienne URSS, vue sa structure névrotique préalable. Ceci nous amène à évoquer le principe de différentes couches pathogènes de son psychisme. D’un complexe d’infériorité dissimulé derrière des qualités de judoka ceinture noire à sa position actuelle, suite à une lamentable erreur d’appréciation de Boris Eltsine, voilà un jeune officier du KGB propulsé à la tête d’un état gigantesque. Et Eltsine attendant vainement des remerciements suite à l’élection du Colonel.

Ma gardienne d’immeuble portugaise, dont je reconnais souvent le bon sens, dirait : « Ça lui est monté à la tête ! ». Oui, chère Madame.

Est-ce rassurant ? Je me risque à pronostiquer que le cas Poutine, nullement psychotique, devrait dépasser la série d’épreuves à venir que sa conscience occulte, ce que l’on nommera « déni », pour progressivement abandonner ses fantasmes de domination mégalomaniaque (compensant ses complexes d’infériorité déjà évoqués) et intégrer une structure mentale plus en rapport avec la réalité, la sienne, psychique, ce n’est pas acquis, et l’environnement. Incroyable qu’untel personnage se retrouve à la tête du plus grand pays du monde, … pour plusieurs décennies. Déficit de démocratie !

Ma concierge dirait : « Il doit atterrir de son petit nuage !».

Frédéric Paulus

Psychothérapeute