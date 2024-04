Le cas importé de choléra à La Réunion infirmé

Alors qu'un cas de choléra avait été déclaré le 20 mars 2024 à La Réunion, des analyses plus poussées ont finalement permis d'écarter la maladie. L'ARS de La Réunion rappelle tout de même que tout signalement de cas suspect ou confirmé de choléra est à déclarer auprès de l’organisme.

Le choléra est une infection digestive bactérienne aiguë, se manifestant principalement par des diarrhées et des vomissements, et due à l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des bacilles Vibrio cholerae (bactéries vibrions cholériques) appartenant aux sérogroupes O1 et O139.

Les bacilles des sérogroupes O1 et O139 produisent une toxine qui va provoquer des diarrhées aiguës et les formes graves du choléra chez les personnes infectées.

La personne qui avait séjourné en Inde, et pour laquelle un cas choléra avait été déclaré le 20 mars 2024 à La Réunion, présentait les symptômes de la maladie. Les résultats des premières analyses réalisées au CHU de La Réunion montraient que la personne était contaminée par des vibrions cholériques, mais sans pouvoir identifier les sérogroupes de ces vibrions.

C’est pourquoi les prélèvements ont été adressés au Centre National de Référence des vibrions et du choléra français (Institut Pasteur à Paris) pour confirmation du diagnostic. Après analyse, les résultats montrent que les bacilles Vibrio cholerae identifiées n’appartiennent pas aux sérogroupes O1 et O139.

En conséquence, le cas suspect de choléra à La Réunion est infirmé.

Pour rappel, tout signalement de cas suspect ou confirmé de choléra est à déclarer auprès de l’ARS.

Même si les risques de contamination sont très faibles sur le territoire, un signalement précoce des cas dès la suspicion est nécessaire.

Cela permet la mise en place de mesures rapides d’hygiène et le déclenchement d’investigations des personnes contact (contact tracing).