Le cannabis pourrait retarder le vieillissement cérébral

Une nouvelle étude fascinante menée par une équipe internationale de chercheurs allemands et israéliens révèle que le THC, principal composé psychoactif du cannabis, pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre le vieillissement cérébral. En administrant du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) à des souris, les scientifiques ont observé non seulement un ralentissement des processus de vieillissement, mais aussi une amélioration temporaire des capacités cognitives, ouvrant ainsi la voie à de potentiels traitements anti-âge pour l'homme.

Ces travaux, menés par l’Université de Bonn et l’Université hébraïque de Jérusalem, se sont concentrés sur le rôle du THC dans la modulation de la signalisation mTOR, une protéine essentielle à la croissance cellulaire et au métabolisme. Les chercheurs ont constaté que chez les souris âgées, le THC augmentait l’activité mTOR dans l’hippocampe, une région du cerveau clé pour la mémoire et l’apprentissage, avant de stabiliser cette activité après 28 jours. De plus, cette activation a entraîné une augmentation des protéines synaptiques, cruciales pour la formation des connexions entre les neurones.

Cependant, le THC a également montré un effet de réduction de l’activité métabolique dans d’autres tissus, imitant les effets bénéfiques d’une restriction calorique ou d’exercices physiques intenses. Ce double mécanisme pourrait expliquer comment le THC pourrait agir comme un agent anti-âge, en améliorant initialement la cognition, puis en réduisant les processus métaboliques périphériques.

Bien que ces résultats soient prometteurs pour le développement de futurs traitements contre le déclin cognitif lié à l’âge, les chercheurs soulignent la nécessité d’études complémentaires pour vérifier si ces effets peuvent être reproduits chez l’homme. Cette découverte ouvre néanmoins de nouvelles perspectives pour la recherche sur le vieillissement et la santé cognitive, offrant un espoir potentiel pour retarder les effets du temps sur le cerveau.