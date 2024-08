Le business florissant et bien « huilé » des trafiquants

Les « mules », souvent des femmes, transportent dans leur corps -au niveau du rectum ou du vagin- des sachets, dont la composition est douteuse, ou des ovules de drogue pour quelque milliers d’euros (3 ou 4000 €), mettant en danger leur vie par la possibilité d’une overdose.

C’est ce que j’ai appelé, dans un précédent article « misère économique, morale et intellectuelle » publié dans Zinfos974.

Cependant faire transporter de la cocaïne dans le ventre, souvent des très jeunes, est un business florissant et bien « huilé » des trafiquants.

Certes les volumes ainsi transportés, autour du kg par personne semblent anecdotiques, si on compare au fait du passage de la drogue par bateaux ou par containers.

Ainsi, malgré le risque important et non maitrisé, se sont chaque année en France environ 234 kg de cocaïne qui sont retrouvés par les douaniers.

« Elles se présentent comme victimes du trafic et de la pauvreté mais elles ont agis en parfaite connaissance de cause, à plusieurs reprises, et couvent les trafiquants » argumente le Parquet, souvent par peur des représailles.