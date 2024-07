Il ne faut pas se leurrer, le bon sens du vieux paysan dont certains nous rebattent les oreilles, n’est pas inné. Il est le résultat d’une culture qui souvent nous échappe, celle de la longue vie d’un humain observateur vivant près de la nature. Oui, là est la source du bon sens. Oui, la nature, avec ses rythmes lents mais millénaires, est une base de réflexion et d’informations autrement plus évidente et concrète que les élucubrations diverses et variées qui voudraient, soit protéger la Nature, soit l’exploiter financièrement. Et si, comme pour l’Ukraine ou la Palestine, nous passions avec elle un accord de paix, de coopération et d’échange équilibré ? Décidément, dans tous les domaines, les humains sont trop souvent, monstrueusement agressifs, avides, destructeurs, insensés, méprisant et prétentieux.

François-Michel MAUGIS