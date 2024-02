Lancement de « La Réunion, terre de Champions »

C’est au Maïdo, l’un des plus beaux sommets de l’île qu’a été donné ce mardi 20 février le lancement de la campagne « La Réunion, Terre de champions » mise en œuvre par le Département, en avant-goût de l’arrivée de la flamme olympique à La Réunion le 12 juin prochain.

Pour le coup d’envoi de l’opération, la Collectivité a réuni plusieurs acteurs du monde sportif péi : dirigeants d’associations sportives, responsables de ligues et de comités ainsi que des bénévoles et des techniciens du sport ont fait le déplacement.

Pour le Président du Département Cyrille Melchior, en compagnie de la Conseillère départementale Jeanne Hoarau, il était notamment question de mettre en lumière les 9 relayeurs de la flamme olympique qui porteront les couleurs du Département le 12 juin (voir la liste en encadré).

Selon Cyrille Melchior : « La Réunion, Terre de Champions est lancée pour valoriser des personnalités qui incarnent le dépassement de soi, la réussite, l’abnégation et l’excellence. Le Département ambitionne de valoriser les champions réunionnais et de permettre l’éclosion des futurs jeunes talents dans leurs sillages. Le Département veut aussi que le passage de la flamme olympique soit une fête populaire permettant d’associer le plus grand nombre ». C’est dans cette optique qu’est organisé le jeu-concours de photo avec un totem, représentant la flamme olympique, permettant de gagner 2 billets d’avion pour Paris au départ de La Réunion. Ce support, en bois de goyavier, sera installé sur des sites emblématiques de La Réunion.

Deux billets d’avion à gagner

Rendez-vous sur les sites suivants et partagez vos photos prises près du totem portant une flamme :

· du 21 au 28 février : Piton Maïdo

· du 21 au 28 mars : Terre Sainte, Saint-Pierre

· du 11 au 18 avril : Pas de Bellcombe au Volcan

· du 16 au 23 mai : Rivière des Roches, Bras Panon

· du 1er au 8 juin : Piton des Neiges, Cilaos

· du 8 au 11 juin : Chaudron, mur Pelote basque

« Trap un photo » et inscrivez-vous en ligne sur www.departement974.fr pour gagner deux billets d’avion pour Paris au départ de La Réunion.

Les relayeurs du Département

Emy Valincourt (Athlétisme, Championne de La Réunion en catégorie junior et cadet) ; Jean-Louis Prianon (Athlétisme, JO de Séoul 1988) ; Alizée Morel (Natation, JIOI 2023 à Madagascar) ; Jérémy Basquaise (Beach-soccer, Capitaine de l’équipe de France, élu meilleur joueur sur divers compétitions Nationales et Internationales) ; Kelly Lusinier (Escrime, Championne de France M23 -2023, double médaillée de bronze en M17 national, Coupe du Monde 2023 à Alger) ; Matthieu Dafreville (Judo, JO de Pékin 2008). Les remplaçants sont Chantale Deleflie (Athlétisme, JO d’Atlanta 1996) ; Lucas Tandrayen (Handisport, Athlétisme, Multiple médaillé dans différentes disciplines) ; Louna Fiarda (Présidente du Conseil départemental des Jeunes 2022-2023).

Jérémy Basquaise, champion des battants des lames

Lors de la séquence au Maïdo, un éclairage particulier a été porté sur Jérémy Basquaise, vice-champion du monde, champion d’Europe et capitaine de l’équipe de France de beach-soccer. Cette première action de « La Réunion, Terre de Champions » s’avère hautement symbolique : elle retrace le parcours exemplaire de Jérémy Basquaise qui excelle dans une discipline qui se pratique sur les battants des lames et qui endossera le rôle de porte-drapeau des sportifs de La Réunion en général et de l’Ouest en particulier, lors de cet évènement organisé au sommet des montagnes, au Maïdo.

D’autres actions seront organisées dans les 4 autres microrégions de l’île : dans le Nord, dans le Sud, dans l’Est ainsi que dans les Hauts.