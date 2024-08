L’Allemagne va restreindre les aides aux demandeurs d’asile suite au dernier attentat au couteau

À la suite de l'attaque tragique au couteau à Solingen, l'Allemagne a décidé de renforcer ses mesures de sécurité et de durcir ses lois en réponse à cet attentat. Le gouvernement a annoncé qu'il allait supprimer les prestations sociales en faveur de certains demandeurs d'asile et renforcer les restrictions sur le port d'armes blanches, notamment en les interdisant lors des rassemblements publics et dans les transports longue distance.