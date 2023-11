L’acteur de Friends Matthew Perry retrouvé mort

L’acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, a été retrouvé mort à son domicile à l’âge de 54 ans.

Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. A ce stade, aucun indice ne permettrait de privilégier un acte criminel, selon des sources anonymes citées par le même journal.

Dans ses mémoires, « Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing », parues l’an dernier, Matthew Perry s’était confié sur ses addictions aux analgésiques et à l’alcool. Il avait suivi des programmes dans des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises. Il avait suivi pas moins de 15 cures de désintoxication et subi 14 interventions chirurgicales pour tenter d’atténuer les dommages causés à la paroi de son estomac par la consommation d’alcool et d’opioïdes.

A cause de ses addictions, il avait frôlé la mort en 2019. Deux ans plus tard, il avait dû interrompre sa participation au tournage du film Don’t Look up après un arrêt cardiaque.

Selon TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur ce samedi.