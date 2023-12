La vraie histoire du Monde

Le Nord-Est contre le Sud-Est : Vivre les yeux ouverts ou mourir avec ses illusions.

Si vous en connaissez, des yeux ouverts, vous savez, ceux qui comme les jeunes enfants ne cessent de regarder à droite et à gauche, tellement le Monde est surprenant, alors, n’hésitez pas un instant à vous rapprocher d’eux. Ils sont certainement plein de connaissance et de sagesse. Le Monde et les humains sont ainsi fait que les vérités sont cachées, que la manipulation et le mensonge prolifèrent que l’honnêteté et la vérité se font de plus en plus rares. On appelle ça, quelquefois, le « politiquement correct ». Alors, comme à son habitude, Le Fou du Roi, vous dit tout. Profitez-en, il est le seul en ce royaume à pouvoir le faire :

« Le Monde était en mille morceaux, le monde des humains est aujourd’hui coupé en deux. Chez les animaux et les plantes, ce n’est pas le cas. Certains appellent cela, les grands équilibres de la Nature et de la Vie. C’est probablement la raison pour laquelle certains humains refusent d’appartenir au monde animal. Il y a longtemps que les petits combats entre tribus ne les intéressent plus. Puisque le Hasard, la Nécessité ou Dieu, leur a donné la capacité de comprendre le global, allons-y de bon cœur, exploitons, dominons, maîtrisons la Terre entière. Tout le Monde n’a pas suivi. Résultat des courses, on se retrouve aujourd’hui avec une humanité coupée en deux : Le Nord-Est dominateur d’un côté, Le Sud-Est dominé (mais plus pour longtemps, semble-t ‘il), de l’autre.

Ce qui est amusant (la Nature est pleine de surprises), c’est qu’aujourd’hui les dominés jouent quasiment à force égale avec les dominants. Ils ont aujourd’hui capables, tout les deux de détruire l’autre. Ce qui est encore plus amusant (si l’on peut dire), c’est que cette destruction toucherait automatiquement l’agresseur. Donc, pas de bombes nucléaires, on continue de jouer un peu partout, à la guerre des tribus … jusqu’à ce que mort s’en suive ? Les dominés ne rigolent pas, car ils savent. Mais ils ne lâchent rien, en espérant faire comprendre à l’autre, l’absurdité de son combat ».