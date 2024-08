La Ville du Tampon félicite ses bacheliers et leur octroie une aide financière

Soutenir notre jeunesse constitue un pari sur l’avenir, et plus que jamais notre jeunesse a besoin d’être accompagnée.

Je remercie mes collègues du Conseil Municipal qui ont voté à l’unanimité, sur ma proposition, en séance du 31 juillet 2024, l’instauration d’une aide financière pour tous les bacheliers Tamponnais de la promotion 2024.

Le montant de cette aide est de 500 euros pour les bacheliers qui poursuivront leurs études supérieures à La Réunion, et de 800 euros pour ceux qui poursuivront leurs études hors de la Réunion.

Cette aide ponctuelle a pour but d’apporter un soutien financier supplémentaire aux bacheliers dans la poursuite de leurs études supérieures, en participant au financement du matériel, des équipements et des diverses dépenses nécessaires à leur installation et apprentissage.

Par la mise en place de cette aide financière, le Conseil Municipal et moi-même entendons exprimer notre soutien aux familles et à la jeunesse de plus en plus concernée par la précarité étudiante.

J’adresse mes sincères félicitations à la jeunesse Tamponnaise qui fait la fierté de notre territoire. Je leur souhaite une bonne rentrée universitaire et les invite à constituer le dossier nécessaire à l’obtention de cette aide dès le 15/08/2024 et jusqu’au 14/12/2024.

Patrice Thien Ah Koon,

Maire du Tampon

Ville du Tampon – Aide Pour les Etudes Supérieures

Montant de l’aide

– Une aide ponctuelle de 500 € sera attribuée aux bachelier(e)s qui poursuivront leurs études supérieures à La Réunion ;

– Une aide ponctuelle de 800 € sera attribuée aux bachelier(e)s qui poursuivront leurs études dans l’hexagone, à l’étranger ou dans un autre DROM-COM.

Bénéficiaires

– Les bénéficiaires sont les bachelier(e)s sans condition de ressources résidant au Tampon depuis plus d’un an, titulaire du baccalauréat et pouvant justifier de leur inscription dans une université ou un organisme de formation supérieure (post BAC).

Pour les bachelier(e)s domicilié(e)s hors du Tampon, l’aide sera attribuée à ses parents ou un de ses parents résidant au Tampon depuis plus d’un an.

– Plusieurs bacheliers au sein d’une même famille pourront obtenir cette aide.

– Cette aide s’adresse aux seuls nouveaux bacheliers.

Modalités de versement et conditions d’octroi

– L’aide est versée en une seule fois dès complétude du dossier ;

– L’aide devra être sollicitée avant la fin de l’année civile de l’inscription ;

– L’aide n’est attribuée qu’une fois lors de la première année d’étude pour chaque demandeur indépendamment du changement de cursus ;

– En cas de redoublement et si l’étudiant a déjà perçu l’aide, celle-ci ne sera pas reconduite ;

– Aucun justificatif de dépenses ne sera réclamé c’est un pacte de confiance qui est instauré entre la municipalité et l’étudiant.

Pour bénéficier de cette aide, les lauréats Tamponnais du Baccalauréat 2024 sont invités à envoyer dès le 15/08/2024 et jusqu’au 14/12/2024, un dossier par mail uniquement et en PDF à apes@mairie-tampon.fr , comprenant les pièces suivantes :

– Un justificatif d’identité (passeport, CNI, permis) ;

– Un justificatif de domicile de résidence principale sur la commune du Tampon ou celui du ou des parents (quittance de loyer, copie d’impôts, facture d’eau ou électricité de moins de 3 mois, bulletin de salaire) ;

– Une copie du livret de famille justifiant le lien de parenté si le justificatif de domicile est au nom des parents ;

– Un certificat de scolarité attestant de l’inscription à un cursus de formation post-bac ;

– L’attestation de réussite au baccalauréat 2024 ;

– Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du lauréat du baccalauréat ou celui d’un des parents avec son accord exprès par courrier, ou une attestation sur l’honneur (modèle au choix).

A nouveau, le Maire du Tampon Patrice Thien Ah Koon et le Conseil Municipal adressent leurs sincères félicitations à la jeunesse Tamponnaise qui fait la fierté du territoire !