La Ville de Saint-Leu et les associations présentent « Un Noël d’exception »

Cette année, la magie de Noël s'empare de la cité saint-leusienne avec des événements inédits pour le plus grand bonheur des enfants et des familles.

Noël des maternelles

Dès le 2 Décembre, les enfants des écoles maternelles auront l’honneur d’ouvrir les festivités avec le Noël des maternelles.

L’événement se déroulera dans 4 lieux différents, le samedi 2 décembre :

– À 08H au Gymnase de la Chaloupe

– À 09H à la Maternelle du Plate

– À 10H à l’École élémentaire Piton A

– À 10H30 au Parc du 20 décembre

Une matinée placée sous le signe de la créativité et du partage, au cours de laquelle les enfants recevront un cadeau et partageront un moment festif avec des comptines de Noël et des ateliers créatifs.

Parce que c’est aussi un des plus beaux moments de partage en famille, la Ville de Saint-Leu offrira plusieurs occasions de s’émerveiller à la magie de Noël avec de nombreuses animations et ateliers gratuits :

NOUVEAU – Lancement des illuminations de Noël

Le samedi 9 décembre, la Municipalité lancera ses toutes nouvelles illuminations sur le parvis de la mairie. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir un univers féerique et de se plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

– Dès 16h, les visiteurs pourront rencontrer le Père Noël mais également des princesses de Disney, profiter des ateliers de maquillage, prendre « la pose » devant le photobooth et imprimer leur souvenir !

– À 17h30 : Concert de chansons traditionnelles et populaires de Noël revisitées à la sauce locale avec l’incontournable groupe Alliance Kréol et l’artiste Benjam qui nous transporteront dans l’ambiance familiale et festive du Noël réunionnais.

– À 19h : Lancement des nouvelles illuminations de Noël

Marché de producteurs de l’ADH à La Chaloupe

Le dimanche 10 décembre, de 8h à 15h, l’association ADH (Association Développement des Hauts) proposera son marché de producteurs sur le stade de la Chaloupe et un temps fort musical avec le showcase d’Emmanuel Ivara à 14h.

Village de Noël de l’ACCOI

Casse-Noisette au royaume des délices

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10h à 20h, au Parc du 20 décembre

Le parc du 20 décembre s’animera de féérie pour cette deuxième édition du Village de Noël de Saint-Leu, organisé par la Compagnie Tendance (association culturelle ACCOI) et ses partenaires, en collaboration avec la Ville de Saint-Leu.

Le programme de ces deux jours de fête est riche en événements pour toute la famille et sera l’endroit idéal pour faire ses achats de Noël et découvrir les produits locaux, avec de nombreux exposants. Une boutique solidaire sera également en place pour permettre à tous les budgets de trouver leur bonheur. Enfin, les visiteurs pourront également profiter des nombreux spectacles de chants et de danses.

NOUVEAU – L’Univers du Père Noël

Du jeudi 21 au samedi 23 décembre, retrouvez tout l’Univers du Père Noël, sur le parvis de la mairie. Le Père Noël et ses amis installeront leurs quartiers sur le parvis de la mairie.

Durant ces trois jours, de 14h à 20h, les enfants pourront visiter la maison du Père Noël, lui adresser leur lettre ou la déposer dans la boîte aux lettres dédiée, profiter de balades en calèche et rencontrer les amis du père Noël. Chaque fin de journée sera agrémentée de spectacles :

– Le jeudi 21, à 17h un spectacle de danse indienne et orientale viendra colorer l’après-midi.

– Le vendredi 22, à 18h, un spectacle de twirling bâton viendra annoncer la grande parade de Noël

– Enfin, le samedi 23, à 18h un spectacle de danse moderne clôturera les animations, laissant alors place aux festivités familiales.

Parce que la magie de Noël doit briller pour tout le monde, toutes les animations proposées sont gratuites.