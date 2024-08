La transcendance de la pulsion d’Einstein

Chers amis,

Si la réalité physico-chimique en biologie devait bénéficier du terme d’impulsion admis académiquement – au point de reconnaître un « prix » délivré par la Société Française de Myologie – il n’en sera pas de même de celui de pulsion.

Les réalités que peut rassembler ce dernier terme, quels qu’en soient les niveaux de structuration du vivant et de ses phénomènes observés, défient à la fois les instruments de mesure utilisés par les scientifiques, tant au niveau « macro » que « micro ». Et ce, au point que nous pourrions envisager la possibilité d’un fourvoiement collectif des chercheurs physiciens, biologistes ou anthropologues, car pour nous ce terme indique un dynamisme, osons le qualificatif, « vital ».

De quoi nous faire des amis, non ? Tant le vitalisme a été décrié !

Les études des phénomènes de « coïncidence » ou de « clairvoyance », les rêves anticipateurs, et plus tard de synchronicité, échappant classiquement aux chercheurs en laboratoire peuvent nous interpeller : Einstein lui-même n’a-t-il pas devancé certaines de ses découvertes fondées scientifiquement à la suite « d’expériences de pensées » ? Et elles suscitèrent en lui une « précipitation pulsionnelle » jusqu’à les rendre publiques tant il devait en être étonné !

C’est Etienne Klein qui nous informe et nous guide : « Einstein n’était pas un grand sportif mais il a inventé, très tôt, des expériences de pensée qui mettaient en scène son propre corps en mouvement. A quinze ans, sa réflexion sur les ondes électromagnétiques le conduit à s’imaginer à cheval sur un rayon de lumière, tel un surfeur sur la vague. Il perçoit l’onde sur laquelle il ne bouge pas – puisqu’il avance avec elle – tout comme le surfeur perçoit la vague sur laquelle il surfe. Il entrevoit pour la première fois l’idée d’ondes immobiles ou stationnaires. A son âge, il sait déjà qu’il n’y a pas de solution aux équations de Maxwell sur l’électromagnétisme qui corresponde à des ondes stationnaires. Pour cela, il a mis son corps dans une situation qu’il peut imaginer, quand la physique de l’époque lui dit qu’elle n’est pas possible. Stupéfiant ! »…

« Plus tard, en 1907, à vingt-huit ans, il fait une expérience décisive dont il dira qu’elle a été la plus heureuse de sa vie, et qui le mènera à une nouvelle théorie de la gravitation. Il imagine que son corps est en chute libre, et il comprend que dans cette situation il ne sentirait plus son propre poids. Explication : nous tombons sous l’effet de notre poids, mais tous les corps tombent à la même vitesse, ainsi que l’a montré Galilée. Je sors mon portefeuille de ma veste et le lâche alors que je suis en train de tomber, j’observe qu’il ne tombe pas par rapport à moi. Donc, la cause de ma chute est la gravité mais l’effet produit par cette cause, ma chute, annule la cause qui me fait chuter », « C’est à partir de cette expérience », dit Etienne Klein, qu’ « Einstein va énoncer le principe d’équivalence qui l’amènera, huit ans plus tard, à une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, directement née de cette expérience corporelle imaginée à partir d’une lecture des équations de Newton », p. 37-38, in « L’esprit du corps », Etienne Klein, Insept, Robert Laffont, 2021.

Cette « précipitation » de publication d’Einstein, dès ses 28 ans, nous pourrions la nommer « la pulsion d’Einstein » !

Il eut par la suite à devoir mathématiser ses découvertes pour faire des émules et suiveurs (même récalcitrants) et c’est là que sa démarche devait s’éloigner de ses expériences « épistémologiquement codées sur les sensations, comme nous le verrons plus tard. En même temps et pour susciter des questionnements radicaux auprès de tous, adeptes ou opposants ! Il eut recours aux mathématiques.

Au point que nous pourrions envisager l’hypothèse d’une pulsion épistémologique chez tous les chercheurs qui oseraient s’affranchir de certaines normes.

Chers amis, je suggèrerais ainsi d’entrevoir les interstices phénoménologiques restés sans réponse probante dans les sciences excessivement matérialistes, cela semble flagrant dans l’étude du « vide quantique », toujours avec Etienne Klein lorsqu’il soulève la question : « De quoi le vide est-il plein ? », in « Matière à contredire – Essai de philo-physique », (2018). Nous en sommes de nos jours à fonder des espoirs dans la réalité des nanoparticules, et du fait de leurs gardiens institutionnels des « temples du savoir », savoir qui pour nous demeure disjoint.

La transcendance de la pulsion

Pour être plus explicite : Einstein a publié ses deux premiers articles annonciateurs d’une suite scientifiquement pertinente sans microscope ou télescope !, faut-il le rappeler ? Seul son cerveau fut mis à contribution… Il est présenté comme un exemple pour nos prochains développements.

L’hypothèse que j’argumente serait que des cerveaux spécialisés dans un domaine (libérés de névroses connexes, c’est un autre sujet!) poursuivent leur travail de perlaboration (ou de scrutation du fait de leur spécialité) durant la nuit, à partir d’une cognition instinctive imagée (ou « téléo-sémantique ») inconsciente. Cette dernière s’avèrerait liée à une prodigieuse intelligence associative majorée par les informations liées à la spécialité acquise et à la structuration innée du cerveau. Le versant inné, lui, a été sans doute construit ainsi par l’évolution… Une information restée comme « évidente » et sans rzéponse : le nerf optique traversant de façon croisée et divisée l’ensemble du cerveau est supposé, dans nos intuitions, rassembler les données traduites en images par enaction !?, dirons-nous.

Monsieur tout le monde ne dit-il pas tout bonnement : « La nuit porte conseil ! » ? Comment comprendre cette évidence nocturne ?

Cette représentation populaire est assurément contrariée par le discours dominant qui affuble la cognition humaine de subjectivisme (ce n’est pas le cas chez Etienne Klein) tout en érigeant microscopes et scanners comme la panacée scientifique, au détriment de cette « clairvoyance » nocturne basée sur les cinq sens et la « connectivité énactive » du cerveau, dirait Francisco VARELA (1946-2001) dans « L’inscription corporelle de l’esprit » (1993).

Ne serait-ce pas aussi une façon de tenir à distance les conditions de vie de nos concitoyens, par la médicalisation de leurs souffrances, faute d’autre(s) alternative(s) ? Si j’ai tort n’hésitez pas à apporter la contradiction !

Voir aussi : Le « voir » en bio-médecine et/ou l’occultation du « champ » de la physique quantique ?

Einstein et d’autres illustres découvreurs furent de grands clairvoyants dans leurs domaines, particulièrement pendant leurs nuits… Etienne Klein consacre un petit opus sur ce sujet dans « L’Esprit du corps » 2021, déjà cité.

A bientôt.

Frédéric Paulus

CEVOI – CEVE Centre d’Etudes du Vivant Europe

Paris – Montpellier – Saint-Denis de La Réunion