La tempête Ciaran traverse l’Europe et cause 7 morts

Communiqué Météo France :

Principales informations dans les zones les plus touchées :

La trajectoire, la chronologie et l’intensité de la tempête Ciarán sont conformes aux prévisions établies. Ce jeudi après-midi, les vents ont toujours été forts en Manche, et ont généré de très fortes vagues, ainsi qu’une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote).

Dans le même temps, le vent est resté soutenu le long des côtes du Sud-Ouest et la forte houle générée par Ciarán se propage en fond du Golfe de Gascogne.

La conjonction de niveaux marins relativement élevés et de très fortes vagues engendrent des submersions sur les zones basses ou exposées du littoral des départements placés en Vigilance Vagues Submersion.

Le risque est plus marqué au moment de la pleine mer.

Les averses se poursuivent sur la Corse, prenant parfois un caractère orageux. Elles se renforcent progressivement en fin d’après-midi et en soirée, avec un caractère orageux plus marqué. Sous les orages, les rafales peuvent atteindre jusqu’à 90-100 km/h, localement 110 km/h sur le littoral et 120-130 km/h, localement 140 km/h sur le relief.

De nouveaux records absolus de vent ont été établis :

Lanvéoc (29) : 170 km/h. Ancien : 162 km/h le 15/10/1987 ;

Landivisiau (29) : 163 km/h. Ancien : 140 km/h le 16/10/1987 ;

Saint-Ségal (29) : 163 km/h. Ancien : 162 km/h le 09/03/1991 ;

Lannion (22) : 158 km/h. Ancien : 137 km/h le 26/12/1999 ;

Brest (29) : 155 km/h. Ancien : 148 km/h le 16/10/1987 ;

Trégunc (29) : 142 km/h. Ancien : 129 km/h les 20/10/2021 et 06/03/2017 ;

Saint-Cast-Le-Guildo (22) : 139 km/h. Ancien : 138 km/h le 10/02/2009.

Le record de 193 km/h à Plougonvelin (29) est à nuancer par rapport à cette liste puisqu’on ne dispose de mesures sur ce site que depuis 2012 (durée inférieure à 30 ans). Par ailleurs, il s’agit d’une mesure en hauteur sur un sémaphore (classe 3) qui invite à utiliser ce chiffre avec précaution.