La Sécu refuse de rembourser le seul médicament capable de soigner son cancer, elle porte plainte

Christiane se bat contre un cancer du sein depuis plus de dix ans. Elle se retrouve aujourd'hui contrainte à mener un autre combat, cette fois-ci contre l’administration. Le traitement qui lui permet de garder espoir, le Falsodex 250 mg, n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Cette situation aberrante la force, elle et son mari Philippe, à puiser dans leurs économies pour financer un médicament vital. N'ayant plus les moyens de continuer et sa mutuelle refusant de la rembourser, elle a décidé de porté plainte contre la Sécu.