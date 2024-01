La santé mentale devient « grande cause » du gouvernement ?

Hier mardi 30 janvier, le premier Ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, a annoncé plusieurs mesures pour la santé. Dont, Il veut aussi faire de la santé mentale des jeunes une « grande cause » de l’action de son gouvernement.

Je me souviens très bien, il y a 10 ans exactement, un vendredi 7 février 2014, lors de la venue de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé en la personne de Marisol Touraine à la Réunion. Pour la pose de la première pierre du Pôle Sanitaire Ouest (PSO) devenu actuellement Centre Hospitalier Ouest (CHOR) à Cambaie à quelques pas de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR).

Partant du principe que le cortège Ministeriel devait passer obligatoirement du côté de l’EPSMR. Nous lui avons proposé au nom du syndicat CFDT-EPSMR par courrier une visite de notre hôpital psychiatrique avec des rencontres avec médecins, soignants…. etc, et de lui suggérer de faire un bilan sur la politique relative à la sectorisation psychiatrique de la loi du 20 décembre 1985.

Car celle-ci concernait la dotation en équipement et les moyens en personnel en fonction de la taille de la population résidente, la nature de l’offre et la gamme de soins et services fournis, ainsi que le recours aux autres types soins hors de l’hôpital. De lui parler des travailleurs sociaux dans ce milieu, de la spécialisation des infirmiers psychiatriques etc, etc..Malheureusement, en raison de son emploi du temps « chargé », cette réunion n’a pas eu lieu.

Par contre, la CFDT-EPSMR a réalisé un dossier assez complet, qui a été remis à la Ministre Touraine le 7 février 2014, demandant « d’ériger la Santé Mentale des jeunes grande cause Nationale ». Des vaines paroles et d’échanges en informel qui fâcheusement encore n’ont pas été suivis de projet.

Mais 10 ans après jour pour jour. Voilà que le premier Ministre Gabriel Attal semble enfin reconnaitre de l’urgence en santé mentale du côté de la jeunesse, un signal bienvenu quoi que la psychiatrie en reste encore « la parent pauvre de la médecine ».

Ce matin, j’ai cru comprendre dans les rangs des hospitaliers que la déception domine « encore des belles paroles pendant que l’hôpital public s’écroule » disent mes amis de la CFDT-EPSMR. « On a besoin d’un cap clair, précis avec des évaluations ».

Dommage que personne ne les écoute. Encore et toujours des belles paroles même si on ne les incarne pas !