La santé des Saint-Paulois·es : priorité de la Municipalité

Saint-Paul, labellisée Ville Santé, vient d’organiser un Forum Santé-Nutrition au CREPS du front de mer ce mardi 26 mars 2024. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et la Conseillère municipale déléguée à la Prévention et de Santé, Laëtitia LEBRETON, participent à cet événement destiné aux marmay des écoles mais aussi au grand public.

Ce Forum s’inscrit dans la stratégie globale de la Municipalité, en lien étroit avec ses partenaires, afin de promouvoir la Santé pour tous, dans le cadre du Contrat Local de Santé de deuxième génération autour de l’axe suivant : nutrition, diabète et activité physique.

La Ville agit et mène ce type d’actions de prévention et de sensibilisation. C’est une réponse directe apportée aux chiffres préoccupants liés à la corpulence des enfants en classe de 6ème à La Réunion. 1 élève sur 4 est en surcharge pondérale. Dans le secteur Ouest de l’île, 17,8% des enfants sont en surpoids et 6,7% en obésité.

Agir et aller au plus vers les Saint-Paulois·es

Cette manifestation représente une action concrète pour aller sensibiliser les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois, au plus près de leur lieu de vie. Un village a été aménagé avec divers stands d’information, de sensibilisation et de jeux ludiques afin de répondre aux enjeux suivants :

Promouvoir et faciliter l’accès à une alimentation équilibrée.

Mettre en œuvre des actions d’éducation nutritionnelle dans les écoles et les quartiers.

Promouvoir et faciliter l’accès à la pratique d’activités physiques régulières.

Cinq ateliers ont été proposés afin de sensibiliser les élèves de 7 classes de cours élémentaire sur les thématiques suivantes (hygiène bucco-dentaire, prévention des addictions aux écrans, diététique, sport et yoga).

